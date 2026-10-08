''Большой риск'': Магучих рассказала, на что решилась пойти в своей карьере

Звезда мировой легкой атлетики Ярослава Магучих призналась, что все еще совершает технические ошибки во время разбега после того, как два с половиной года изменила этот элемент. Украинская прыгунья в высоту напомнила, что накануне ОИ-2024 добавила два шага к беговой части попытки.

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Об этом Магучих рассказала в интервью порталу NV.ua. Мировая рекордсменка и первая в истории абсолютная чемпионка планеты отметила, что ошибки возникали даже в нынешнем году, например, в финале Бриллиантовой лиги, однако она продолжает улучшать этот элемент.

"Главное изменение в моем разбеге произошло раньше – перед установлением мирового рекорда и Олимпийскими играми. В мае 2024 года мы решили добавить два шага. Было девять, теперь одиннадцать. Это позволяет лучше разогнаться, чтобы выполнить последние шаги на дуге максимально быстро и коротко. Это был большой риск: пять лет у меня был стабильный разбег в девять шагов, а за два месяца до Олимпиады мы его изменили. Но иногда этот разбег дает сбой, так как возвращаются мои старые ошибки – еще с 2021 года. Нужно время, чтобы довести его до идеала", – сказала Магучих.

Накануне в Киеве на "Площади звезд" Ярослава получила свою награду. Она также рассказала о том, как в сети распространяется информация с кликбейтными заголовками. Кроме того, спортсменка сообщила, что начинает подготовку к зимнему сезону.

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В то же время Магучих пожаловался на неоправданный хейт со стороны украинцев. Спортсменка также объяснила свой отказ от длительных тренировок за границей.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила претендентов на звание лучших спортсменов сезона среди мужчин и женщин, не включив в список Ярославу Магучих.

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