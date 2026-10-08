''Большой риск'': Магучих рассказала, на что решилась пойти в своей карьере

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Трамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с БезсмертнымТрамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с БезсмертнымКличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностейКличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностей"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лиги"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лигиОтключения света в Украине. ИллюстрацияУкраинцам отключают свет в экстренном режиме: в Киеве и некоторых областях действуют аварийные отключенияИллюстрация - женщина держит банковскую карточкуВ Украине вводят ограничения на переводы с карты даже родственникам: сколько денег можно отправитьВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоОтключения света в Украине. ИллюстрацияРоссия хочет "отключить" три АЭС в Украине и оставить Киев без света: раскрыт секретный план Кремля на зимуВ Италии обнаружили село, где женщины живут удивительно долго: в чем секретВ Италии обнаружили село, где женщины живут удивительно долго: в чем секретПутин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The TelegraphПутин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The Telegraph"Мы будем первыми, кто пострадает": Ле Пен заявила об угрозах, связанных с вступлением Украины в ЕС"Мы будем первыми, кто пострадает": Ле Пен заявила об угрозах, связанных с вступлением Украины в ЕС

"Большой риск": Магучих рассказала, на что решилась пойти в своей карьере

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 345
"Большой риск": Магучих рассказала, на что решилась пойти в своей карьере
Магучих изменила разбег

Звезда мировой легкой атлетики Ярослава Магучих призналась, что все еще совершает технические ошибки во время разбега после того, как два с половиной года изменила этот элемент. Украинская прыгунья в высоту напомнила, что накануне ОИ-2024 добавила два шага к беговой части попытки.

Об этом Магучих рассказала в интервью порталу NV.ua. Мировая рекордсменка и первая в истории абсолютная чемпионка планеты отметила, что ошибки возникали даже в нынешнем году, например, в финале Бриллиантовой лиги, однако она продолжает улучшать этот элемент.

''Большой риск'': Магучих рассказала, на что решилась пойти в своей карьере

Ярослава Магучих

"Главное изменение в моем разбеге произошло раньше – перед установлением мирового рекорда и Олимпийскими играми. В мае 2024 года мы решили добавить два шага. Было девять, теперь одиннадцать. Это позволяет лучше разогнаться, чтобы выполнить последние шаги на дуге максимально быстро и коротко. Это был большой риск: пять лет у меня был стабильный разбег в девять шагов, а за два месяца до Олимпиады мы его изменили. Но иногда этот разбег дает сбой, так как возвращаются мои старые ошибки – еще с 2021 года. Нужно время, чтобы довести его до идеала", – сказала Магучих.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 52,7 т.
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя
icon 52,7 т.
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 8,3 т.
"Наконец-то мозги заработали": в России едко оценили решение "новой любовницы Путина" из-за отстранения от фигурного катания
icon 8,3 т.
"Наконец-то мозги заработали": в России едко оценили решение "новой любовницы Путина" из-за отстранения от фигурного катания
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 4,3 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя
icon 4,3 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя
''Большой риск'': Магучих рассказала, на что решилась пойти в своей карьере

Магучих вписала свое имя в историю.

''Большой риск'': Магучих рассказала, на что решилась пойти в своей карьере

Тренер Магучих Татьяна Степанова

Накануне в Киеве на "Площади звезд" Ярослава получила свою награду. Она также рассказала о том, как в сети распространяется информация с кликбейтными заголовками. Кроме того, спортсменка сообщила, что начинает подготовку к зимнему сезону.

В то же время Магучих пожаловался на неоправданный хейт со стороны украинцев. Спортсменка также объяснила свой отказ от длительных тренировок за границей.

''Большой риск'': Магучих рассказала, на что решилась пойти в своей карьере

Звезду Магучих открыли в Киеве. Источник: sportnews.24tv.ua

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила претендентов на звание лучших спортсменов сезона среди мужчин и женщин, не включив в список Ярославу Магучих.

Похожие темы
Прыжки в высотуЛегкая атлетикаЯрослава МагучихЯрослава Магучих
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться