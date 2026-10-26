''Большая потеря'': в России объявили, что произошло с ''новой любовницей Путина'' после отстранения от фигурного катания

Российская фигуристка Камила Валиева, которая отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, вероятнее всего, пропустит всю серию Гран-при РФ. Спортсменка не планирует выступать на этапах в Казани, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Омске из-за медицинских ограничений.

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Валиевой, которая лишилась "нейтрального статуса" и права выступать на международных турнирах, столкнулась с проблемами со здоровьем, пишет сайт пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Вице-чемпионка мира Алена Леонова назвала ситуацию "большой потерей".

"Это, конечно, будет большая потеря для любителей фигурного катания. Но здоровье прежде всего! Пускай пропускает – если так нужно. Главное – здоровье. Думаю, она нас еще порадует. Не просто же так она сменила штаб, значит, наверное, еще хочет продолжать бороться", – сказала Леонова.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

Однако уже 5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

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В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно о радикальном шаге Валиевой.