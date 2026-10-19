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Убитые соседи и разрушенный дом: российские оккупанты уничтожили "семейную крепость" звездного украинского прыгуна в высоту

Елена ПавловаЕлена Павлова
Time to read2 мин
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Убитые соседи и разрушенный дом: российские оккупанты уничтожили "семейную крепость" звездного украинского прыгуна в высоту
Андрей Проценко лишился семейного дома, но у него остались теплые воспоминания

Известный украинский прыгун в высоту Андрей Проценко сообщил, что российские оккупанты уничтожили дом его семьи в Херсоне. Победитель "Бриллиантовой лиги" и призер чемпионата мира по легкой атлетике рассказал, как террористическая страна лишила его места детства, с которым было связано немало самых счастливых воспоминаний.

Об очередном преступлении РФ на территории освобожденной части Херсонской области Андрей рассказал на своей странице в Instagram, добавив, что память об этом месте будет жить в нем дольше, чем их империя.

Убитые соседи и разрушенный дом: российские оккупанты уничтожили ''семейную крепость'' звездного украинского прыгуна в высоту

Андрей Проценко на рыбалке. Источник: Facebook Андрея Проценко

"Здесь жили мои родители и бабушка. В этом доме прошло мое детство: я учился ходить, говорить "мама" и "папа". Бабушки гуляли со мной в парке, а мама пекла вкусности на праздники. Это был не просто дом – это была наша маленькая крепость любви, тепла и покоя", – отметил Проценко.

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"Теперь на месте нашего дома — руины. Это сделал "русский мир". Тот самый "мир", который пришёл с "миротворческими" ракетами. Они не просто разрушили стены — они пытались стереть с лица земли нашу память, наши корни, наше право называть эту землю своей", — считает прыгун.

Убитые соседи и разрушенный дом: российские оккупанты уничтожили ''семейную крепость'' звездного украинского прыгуна в высоту

Семейный дом Андрея Проценко, разрушенный россиянами. Источник: instagram.com/protsenko_hj240

Единственная хорошая новость в том, что никто из родных спортсмена не пострадал: "Слава Богу, моя семья жива. Мы выжили. И это — самое главное. Потому что пока мы дышим, пока в наших сердцах бьется украинская кровь — нас не уничтожить".

"Мы врагу никогда не простим. Ни за разрушенный дом, ни за убитых соседей, ни за разбитые судьбы, ни за слёзы детей. Никогда. Ни одна "победа", ни одна "амнистия", ни одна "историческая необходимость" не сотрет это преступление. Память о нём будет жить в нас дольше, чем их империя. Мы восстановим стены. Но раны в душе – никогда не заживут", – уверен Андрей.

Убитые соседи и разрушенный дом: российские оккупанты уничтожили ''семейную крепость'' звездного украинского прыгуна в высоту

Андрей Проценко

Убитые соседи и разрушенный дом: российские оккупанты уничтожили ''семейную крепость'' звездного украинского прыгуна в высоту

Андрей Проценко после соревнований.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Проценко вместе с семьей находился в родном Херсоне и на 40 дней оказался в оккупации, прежде чем появилась более-безопасная возможность выехать на украинскую территорию в начале апреля 2022 года. Сначала ему приходилось поддерживать форму буквально в поле.

Победитель "Бриллиантовой лиги-2019" очень переживал из-за дороги и российских блокпостов, поскольку отвечал за своих детей. Но оставаться в оккупации он больше не мог.

Убитые соседи и разрушенный дом: российские оккупанты уничтожили ''семейную крепость'' звездного украинского прыгуна в высоту

Андрей Проценко тренировался в поле. Источник: Андрея Проценко

Убитые соседи и разрушенный дом: российские оккупанты уничтожили ''семейную крепость'' звездного украинского прыгуна в высоту

Андрей Проценко изготовил штангу из подручных средств. Источник: Андрея Проценко

"Последние два российских блокпоста у нас были в Снигуровке. На первом, при въезде в город, проверяли сразу по пять машин. Сначала заехал наш знакомый, его проверили и отпустили. А потом подъехали мы. Нас предупредили, что сразу за блокпостом нужно повернуть направо, потому что прямо там идут боевые действия. А нашему знакомому этого не сказали. И он поехал прямо. А у него в машине был ребенок с ДЦП", – вспоминал Проценко в беседе с OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинский победитель "Бриллиантовой лиги" застрял в зоне оккупации и вскоре у него начнутся проблемы с едой.

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