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"Важный, но..." Мальдера объяснил, почему отказался вызывать Ярмоленко в сборную Украины

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
327
"Важный, но..." Мальдера объяснил, почему отказался вызывать Ярмоленко в сборную Украины
Мальдера высказался о Ярмоленко

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объяснил, что не стал вызывать динамовца Андрея Ярмоленко на ближайшие матчи команды в Лиги наций из-за желания омолодить состав. Итальянский специалист отметил, что пообщался с атакующим вингером и аргументировал свое решение.

Об этом Мальдера заявил в интервью пресс-службе Украинской ассоциации футбола. Наставник "сине-желтых", которые в ноябре проведут решающие матчи группового турнира в Лиге наций, добавил, что Ярмоленко пришло время уступить дорогу более молодым игрокам.

''Важный, но...'' Мальдера объяснил, почему отказался вызывать Ярмоленко в сборную Украины

Андреа Мальдера. Источник: УАФ

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''Важный, но...'' Мальдера объяснил, почему отказался вызывать Ярмоленко в сборную Украины

Сборная Украины по футболу

"Ярмоленко – очень важный человек как для меня, так и для всей сборной. Но пришел момент, чтобы эти ребята росли сами. Андрей должен передать эстафету другим, я с ним говорил, он с пониманием отнесся к моим словам. Я знаю, что всегда могу на него рассчитывать", – сказал Мальдера.

Отметим, что Ярмоленко намеревался стать лучшим бомбардиром в истории сборной Украины. В его активе 46 забитых мячей, что лишь на два меньше, чем у легендарного Андрея Шевченко. Команда Мальдеры 14 ноября сыграет на выезде с Северной Ирландией и 17-го числа – с Грузией.

''Важный, но...'' Мальдера объяснил, почему отказался вызывать Ярмоленко в сборную Украины

Андрей Ярмоленко. Источник: ФК "Динамо" Киев

''Важный, но...'' Мальдера объяснил, почему отказался вызывать Ярмоленко в сборную Украины

Турнирная таблица группы 2 дивизиона В Лиги наций. Источник: "Взбирна"

Как сообщал OBOZ.UA, Андреа Мальдера изменил состав сборной Украины на ближайшие матчи в Лиге наций.

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