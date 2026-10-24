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"Вау!" Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
219
"Вау!" Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт
Наши спортсмены в новом сезоне будут выступать в новой экипировке

Федерация биатлона Украины представила экипировку национальной сборной на сезон 2026/2027. В дизайне использованы синий и белый цвета, золотистые акценты и украинский орнамент.

Над оформлением формы работала украинская дизайнерка Эльвира Гасанова, а производством занималась австрийская компания Löffler. Проект объединил Федерацию биатлона Украины, спортивный бренд Löffler и GASANOVA.

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

Новая форма сборной Украины по биатлону. Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

Новая форма сборной Украины по биатлону. Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

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''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

Новая форма сборной Украины по биатлону. Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

"Это современный спортивный стиль и наша национальная идентичность", – прокомментировала презентацию пресс-служба ФБУ.

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

Новая форма сборной Украины по биатлону. Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

В федерации выразили надежду, что болельщики увидят спортсменов в новой форме уже на соревнованиях сезона 2026/2027.

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

Новая форма сборной Украины по биатлону. Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

Новая форма сборной Украины по биатлону. Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

Новая форма сборной Украины по биатлону. Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

Новая форма сборной Украины по биатлону. Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

Гасанова сообщила, что сотрудничает с Федерацией биатлона Украины второй год подряд. Дизайнерка поблагодарила главу организации Ивана Крулько за доверие.

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

Гасанова поблагодарила за доверие. Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

Публикация вызвала положительную реакцию пользователей соцсетей. В комментариях подписчики оставляли эмодзи огня, аплодисментов и сердечек, а одна из пользовательниц написала: "Вау".

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

Комментарии болельщиков. Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

Комментарии болельщиков. Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

Стоит отметить, что на протяжении последних шести лет в экипировке команды неизменно присутствовал желтый цвет, занимавший значительную часть ее площади. В новой версии его неожиданно заменили белым, а золотистые акценты и украинский орнамент дополнили сине-белую основу.

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

2020 год

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

2021 год

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

2022 год

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

2023 год

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

2024 год

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

2025 год

''Вау!'' Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт

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