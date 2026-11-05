''Беременна'': Свитолина объяснила решение, которое озадачило украинцев перед WTA Finals

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина удивила своих поклонников накануне старта на Итоговом турнире, который начнется 8 ноября в Индиан-Уэллсе. Наша соотечественница тренировалась на американских кортах под руководством Сергея Стаховского, а не своего тренера Эндрю Беттлса.

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В комментарии порталу "Большой теннис Украины" спортсменка объяснила это беременностью жены ее наставника. По словам уроженки Одессы, она еще летом начала готовиться к тому, чтобы опредиться с кем будет работать в завершающей части сезона.

"У Энди Беттлса беременна жена. Еще на Roland Garros он говорил мне, что есть вероятность того, что она будет рожать в конце сезона. Из-за этого была вероятность, что он не сможет быть здесь со мной. Я еще летом думала о том, кого можно было бы привлечь. Сразу возникла мысль о Сергее, потому что я очень давно его знаю, мы много тренируемся вместе, когда я в Украине, и он и так мне помогает. Для меня это было очень легкое решение, и я рада, что он согласился помочь мне на этой неделе", – рассказала Свитолина.

В сети украинцев даже заподозрили в романе, ведь Элина совсем недавно объявила о разводе с французом Гаэлем Монфисом. В Telegram-канале Ukrainian Tennis принялись бурно обсуждать решение теннисистки.

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Напомним, WTA Finals пройдет с 8 по 15 ноября. На групповом этапе соперницами Свитолиной будут "нейтральные" Арина Соболенко и Мирра Андреева, а также представительница Чехии Каролина Мухова. первый поединок украинка проведет на второй день турнира против россиянки.

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Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина показала, чем занимается после развода с Гаэлем Монфисом и накануне Итогового турнира.