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"Беременна": Свитолина объяснила решение, которое озадачило украинцев перед WTA Finals

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"Беременна": Свитолина объяснила решение, которое озадачило украинцев перед WTA Finals
Свитолина и Стаховский в сборной Украины. Источник: Svitolina Foundation

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина удивила своих поклонников накануне старта на Итоговом турнире, который начнется 8 ноября в Индиан-Уэллсе. Наша соотечественница тренировалась на американских кортах под руководством Сергея Стаховского, а не своего тренера Эндрю Беттлса. 

В комментарии порталу "Большой теннис Украины" спортсменка объяснила это беременностью жены ее наставника. По словам уроженки Одессы, она еще летом начала готовиться к тому, чтобы опредиться с кем будет работать в завершающей части сезона.

''Беременна'': Свитолина объяснила решение, которое озадачило украинцев перед WTA Finals

Элина Свитолина

"У Энди Беттлса беременна жена. Еще на Roland Garros он говорил мне, что есть вероятность того, что она будет рожать в конце сезона. Из-за этого была вероятность, что он не сможет быть здесь со мной. Я еще летом думала о том, кого можно было бы привлечь. Сразу возникла мысль о Сергее, потому что я очень давно его знаю, мы много тренируемся вместе, когда я в Украине, и он и так мне помогает. Для меня это было очень легкое решение, и я рада, что он согласился помочь мне на этой неделе", – рассказала Свитолина.

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''Беременна'': Свитолина объяснила решение, которое озадачило украинцев перед WTA Finals

Элина Свитолина рассталась с Монфисом. Источник: instagram.com/elisvitolina/

''Беременна'': Свитолина объяснила решение, которое озадачило украинцев перед WTA Finals

Сергей Стаховский. Источник: УП

В сети украинцев даже заподозрили в романе, ведь Элина совсем недавно объявила о разводе с французом Гаэлем Монфисом. В Telegram-канале Ukrainian Tennis принялись бурно обсуждать решение теннисистки.

''Беременна'': Свитолина объяснила решение, которое озадачило украинцев перед WTA Finals

В сети обсуждают решение Свитолиной тренироваться со Стаховским. Источник: Telegram-канал Ukrainian Tennis

Напомним, WTA Finals пройдет с 8 по 15 ноября. На групповом этапе соперницами Свитолиной будут "нейтральные" Арина Соболенко и Мирра Андреева, а также представительница Чехии Каролина Мухова. первый поединок украинка проведет на второй день турнира против россиянки.

''Беременна'': Свитолина объяснила решение, которое озадачило украинцев перед WTA Finals

Свитолина сыграет на WTA Finals-2026. Источник: WTA

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина показала, чем занимается после развода с Гаэлем Монфисом и накануне Итогового турнира.

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