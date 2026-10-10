В УПЛ – революция! Впервые за 34 года ее может выиграть не ''Динамо'' и не ''Шахтер''. Доказываем почему

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Как сложилась судьба непубличных сыновей Нины Матвиенко и где сейчас живут ее внучки. ФотоКак сложилась судьба непубличных сыновей Нины Матвиенко и где сейчас живут ее внучки. ФотоУкраине нужно готовиться к сценарию, когда европейское единство может быть разрушено. Как минимизировать риски для страны? Интервью с КулебойУкраине нужно готовиться к сценарию, когда европейское единство может быть разрушено. Как минимизировать риски для страны? Интервью с КулебойСилы обороны уничтожили ещё 1420 оккупантов, сожгли 50 артиллерийских систем и 6 средств ПВО армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны уничтожили ещё 1420 оккупантов, сожгли 50 артиллерийских систем и 6 средств ПВО армии РФ: данные ГенштабаОтключение электроэнергии в УкраинеВ Украине ввели новые графики отключений: где и как долго не будет светаКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыВ Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видеоВ Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видеоВ российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видеоВ российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео"Обмен мнениями был плодотворным": Уиткофф рассказал о результатах встречи представителей Украины, США и Европы в Майами"Обмен мнениями был плодотворным": Уиткофф рассказал о результатах встречи представителей Украины, США и Европы в МайамиОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. Фото"Вечная скорбь и вечная слава": на войне погиб сержант бригады "Кара-Даг". Фото"Вечная скорбь и вечная слава": на войне погиб сержант бригады "Кара-Даг". Фото

В УПЛ – революция! Впервые за 34 года ее может выиграть не "Динамо" и не "Шахтер". Доказываем почему

Артём РоссинскийАртём Россинский
Time to read4 мин
icon 231
В УПЛ – революция! Впервые за 34 года ее может выиграть не "Динамо" и не "Шахтер". Доказываем почему
Неужели в этом сезоне у нас возможны перемены?

Украинская Премьер-лига уже вышла из осеннего перерыва – и это самый интересный чемпионат за последние годы! Позади почти треть сезона, а на первом месте – 4 неоднозначные команды! Такого украинский болельщик ждал очень давно – наконец-то у нас есть шанс увидеть новое имя в графе победителя. Почему такая уверенность? Рассказывает OBOZ.UA.

В Украине сильная усталость от однообразия

За почти 35-летнюю историю высшего дивизиона нашего футбола его выигрывали лишь 3 команды! 17 чемпионств у "Динамо", 16 – у "Шахтера". А помните ли вы, кто единственный раз отобрал трофей у наших грандов? "Таврия"! Симферопольский клуб сделал это в первом же розыгрыше, когда лигу провели в течение одного года, было по 2 группы, а на соревнования в элите заявились целых 20 клубов. Произошло это в 1992-м, тогда в решающем матче крымчане победили "Динамо" со счетом 1:0. Прошлый сезон выиграли "горняки", Туран привел новую команду к победе.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 2,1 т.
Чемпионку ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага
icon 2,1 т.
Чемпионку ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага
Елена ПавловаЕлена Павлова
icon 1,0 т.
"В безопасности чувствую себя только дома": Магучих рассказала о своих ощущениях за границей, о том, кем она восхищается в музыке и какую суперсилу хотела бы иметь
icon 1,0 т.
"В безопасности чувствую себя только дома": Магучих рассказала о своих ощущениях за границей, о том, кем она восхищается в музыке и какую суперсилу хотела бы иметь
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 516
Украинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое "золото" чемпионата мира для своей новой родины. Видео
icon 516
Украинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое "золото" чемпионата мира для своей новой родины. Видео

Да, есть немало примеров лиг, где побеждают одни и те же клубы, но мы не Бундеслига и не Лига 1. Долгое время УПЛ была просто турниром, где уже в январе становилось понятно, что борьба остальных команд идет максимум за третье место. Новых имен в графе победителя не было. Но в этом году, похоже, все возможно.

Прыжки "Шахтёра" через полесские полонины

Лидер – не лидер. Именно такие качели у "горняков" с начала сезона. "Шахтеру", несмотря на все тревоги, удалось провести 8 полных матчей. В них 7 побед и одно поражение – житомирский криптонит явно ударил по их амбициям на защиту титула после довольно хорошего сезона в Лиге конференций в 2026 году и после квалификации в группу ЛЧ. Недавнее поражение в Житомире (0:2) обнажило игровые проблемы команды, над которыми Туран размышлял несколько недель, и пока что клуб стабилизировался – и из международной паузы лидер УПЛ вышел с разгромом "Вереса" 3:0. Игроки в хорошей форме, особенно отличился Матвиенко своим ударом издалека. В команде много игроков, которые приносят результат: в списке бомбардиров в первой десятке сразу 4 бразильца. Да, горняки на вершине, но с полонин уже слышен шум.

В УПЛ – революция! Впервые за 34 года ее может выиграть не ''Динамо'' и не ''Шахтер''. Доказываем почему

"Шахтёры" прочно держатся на вершине таблицы. Источник: ФК "Шахтер"

Джекпот "Полесья" на внутренней арене

Ближе всего к "Шахтеру" находится только одна команда. У "Полесья" тоже есть поражение (неожиданное от "Зари"), но их результативность создает отличную основу для роста. Да, команда вылетела из еврокубков, не имея шансов, но Ротань готов к новой попытке. Житомиряне уже традиционно становятся камнем преткновения для команд УПЛ, демонстрируя тактически грамотный и интенсивный футбол. Концентрация на борьбе за первое место сейчас служит хорошим стимулом, а вылет из Лиги конференций для них даже полезен – не будет длительных спадов, от которых еще может пострадать "Шахтер". Клуб пока единственный, кто идет вплотную за чемпионом, а прогресс заметен благодаря вызову в сборную Краснопира и Велетня, удалось воспитать неплохих футболистов. Надежная оборона и быстрые переходы в атаку делают их едва ли не единственным "другим" претендентом на золотые медали в этом сезоне.

В УПЛ – революция! Впервые за 34 года ее может выиграть не ''Динамо'' и не ''Шахтер''. Доказываем почему

Житомиряне идут по пятам за чемпионом. Источник: ФК "Полесье"

"Динамо" без надежды, но с надеждой

Осень – снова период контрастов, когда две победы подряд над "Эпицентром" и "Зарей" совершенно не удовлетворяют на фоне сокрушительного поражения от "Буковины". Без еврокубков бело-синие получили жесткий удар по амбициям. Несмотря на то, что киевляне находятся в верхней части таблицы, они далеко не топ-команда. В сборной футболисты провалились, а в чемпионате по-прежнему остается открытым вопрос, где же они окажутся после нового тура. Показательным станет матч против теневого лидера УПЛ – в воскресенье игра с "Карпатами". А учитывая все более сильные атаки на столицу, возникает вопрос – возможно ли проводить домашние матчи именно в Киеве? Болельщикам действительно не остается ничего другого, как надеяться, что Костюк снова найдет баланс для своих футболистов и после паузы они станут более точными и мотивированными. Лазарет вроде бы становится меньше, но уровень доступных футболистов начинает уступать даже середнякам украинского чемпионата.

В УПЛ – революция! Впервые за 34 года ее может выиграть не ''Динамо'' и не ''Шахтер''. Доказываем почему

Киевляне отстали далеко от медальной зоны. Источник: ФК "Динамо"

Феномен "Карпат"?

Львовяне неожиданно вошли в число сильнейших команд Украины. Небольшое отставание от "горняков", позиция выше "Динамо" и целый калейдоскоп результатов как будто позволяют присвоить Фернандесу статус топ-тренера УПЛ. Именно в его команде сейчас лучший бомбардир лиги (Виейра и его 4+2) и 15 забитых голов, а до начала тура это было наибольшее количество голов у команды. "Карпаты" своим агрессивным футболом и смелым прессингом создали новое препятствие сразу для четырех команд лиги. А еще обеспечили себе стабильно высокое место с претензией на еврокубки. Пока рано об этом говорить, но жаждущая побед команда придает интенсивность нашему чемпионату. Кажется, что это еще один неочевидный претендент на золото. Если "Карпаты" сохранят такой темп и стабильность до зимнего перерыва, то путевка в еврокубки станет для них вполне заслуженным результатом.

В УПЛ – революция! Впервые за 34 года ее может выиграть не ''Динамо'' и не ''Шахтер''. Доказываем почему

Львовяне неожиданно стали второй силой лиги. Источник: ФК "Карпаты"

Плотность очков обещает интересную борьбу за еврокубки

Революция в УПЛ возможна не только в борьбе за чемпионство. На начало октября наша турнирная таблица дышит конкуренцией, отчего смотреть отдельные матчи становится еще интереснее. К началу 8-го тура лидера и пятую команду разделяли всего 6 очков, и несмотря на то, что "Шахтер" уже готовит отрыв, под ним находится крепкая зона преследования. Да, помимо двух мест в Лиге конференций нужно учитывать еще и Лигу Европы – на нее в очередной раз повлияет кубковая борьба между грандами. Но традиционная гегемония двух команд в этом году, кажется, как никогда близка к краху. Любая потеря очков "Шахтером" и "Динамо" дает тот самый шанс другим клубам, которые видели золотые медали только на фотографиях. Разница между первым местом и границей еврокубковой зоны составляет всего несколько очков – и это радует.

Похожие темы
ФутболПремьер-лига УкраиныЕврокубокЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийФК КарпатыФК ШахтерФК Динамо КиевФК ПолесьеФК ЧерноморецВерес РивнеФК ЭпицентрФК КолосФК ЗаряФК МеталлистФК ОболоньЛНЗФК КривбассФК БуковинаФК Левый Берег
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться