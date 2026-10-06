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"В такие моменты на поле нужен..." Мальдера объяснил поражение сборной Украины от Венгрии

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
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"В такие моменты на поле нужен..." Мальдера объяснил поражение сборной Украины от Венгрии
Мальдера оценил матч с Венгрией

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдеры похвалил своих подопечных за матч с Венгрией в Лиге наций, который завершился победой мадяров 2:1. Итальянский наставник "сине-желтых" отметил, что его команда контролировала ход встречи, в особенности в первом тайме, когда соперник вообще не подходил к воротам Анатолия Трубина.

Об этом Мальдера заявил на пресс-конференции в Трнаве, где состоялась игра. Специалист подчеркнул, что он остался доволен матчем, так как многие молодые и неопытные футболисты проявили себя с позитивной стороны, хотя после забитого мяча команда не справилась с эмоциями.

''В такие моменты на поле нужен...'' Мальдера объяснил поражение сборной Украины от Венгрии

Украинцы проиграли венграм в Трнаве

''В такие моменты на поле нужен...'' Мальдера объяснил поражение сборной Украины от Венгрии

Календар України в Лізі націй. Источник: УАФ

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"Мы провели прекрасный первый тайм. Не помню, чтобы сборная Венгрии нанесла какой-то удар. Наверное, у нас есть игроки, которые не привыкли играть с такой интенсивностью. Но все равно мы доминировали. Мы вели игру. Нам не хватило опыта выдержать минуты после того, как мы сравняли счет. В такие моменты вопросы идут не о тактике. В такие моменты на поле нужен лидер, который будет управлять игрой. Мы не заслуживали поражения", – сказал Мальдера.

Отметим, что после поражения от венгров сборная Украины опустилась на третье место в группе 2 дивизиона В Лиги наций. Следующий матч "сине-желтые" проведут в Белфасте с лидерами из Северной Ирландии 14 ноября.

''В такие моменты на поле нужен...'' Мальдера объяснил поражение сборной Украины от Венгрии

Турнирная таблица группы 2 дивизиона В Лиги наций. Источник: УЕФА

''В такие моменты на поле нужен...'' Мальдера объяснил поражение сборной Украины от Венгрии

Андреа Мальдера

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный динамовец Йожеф Сабо признался, что больше не будет смотреть матчи сборной Украины.

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