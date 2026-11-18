Сборная России по футболу официально не будет участвовать в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года, который пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Ее не включили в список участников квалификации, который Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил 18 ноября при подготовке к жеребьевке.

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В опубликованном документе о процедуре жеребьевки указано, что в квалификации примут участие 54 национальные сборные. Россия отсутствует как в общем списке участников, так и среди команд, распределенных по корзинам. Жеребьевка состоится 6 декабря в Белфасте.

При этом отдельного нового решения об отстранении российской сборной 18 ноября УЕФА не принимал. Ее недопуск к Евро-2028 стал следствием санкций, введенных еще 28 февраля 2022 года. Тогда Исполнительный комитет УЕФА и Бюро Совета ФИФА постановили отстранить все российские национальные команды и клубы от соревнований под эгидой организаций до дальнейшего уведомления.

Ограничения действуют уже пятый сезон подряд. За это время российская сборная пропустила стыковые матчи отбора на чемпионат мира 2022 года, Евро-2024 и квалификацию ЧМ-2026. Теперь национальная команда не сможет побороться за путевку и на следующий чемпионат Европы.

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Попытка частично изменить положение российских команд была предпринята осенью 2023 года. Тогда УЕФА рассматривал возможность допуска юношеских сборных до 17 лет к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако впоследствии отказался от этой инициативы.

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