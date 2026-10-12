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"Представляю муху": Магучих раскрыла, что с ней происходит между прыжками

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
icon 147
"Представляю муху": Магучих раскрыла, что с ней происходит между прыжками
Магучих рассказала, как готовится к прыжкам

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих применят специальные медитативные методики для того, чтобы отдохнуть между прыжками. По словам украинской олимпийской чемпионки Парижа-2024, она старается контролировать дыхание и представляет в голове различные предметы.

Об этом Магучих рассказала в интервью порталу РБК-Украина. 25-летняя спортсменка из Днепра отметила, что во время прыжков чувствует себя настоящей птицей, которой удалось оторваться от земли. Кроме того, Ярослава, находясь в своем знаменитом спальнике, делает заметные движения пальцами.

''Представляю муху'': Магучих раскрыла, что с ней происходит между прыжками

Ярослава Магучих

"У меня несколько методик, их уже стало больше. Во-первых, я все еще считаю до десяти. Во-вторых, я закрываю глаза и дышу квадратами. А еще в этот момент я сажаю муху или цветочек и двигаю их по разным углам или цифрам. Ну и моя пальчиковая движка никуда не делась, она со мной. Иногда я даже говорю себе перед прыжком, что я птичка, что я могу взлетать и лететь высоко", – поделилась секретами Магучих.

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''Представляю муху'': Магучих раскрыла, что с ней происходит между прыжками

Магучих перед прыжком

На минувшей неделе в Киеве на "Площади звезд" Ярослава получила свою награду. Она также рассказала о том, как в сети распространяется информация с кликбейтными заголовками. Кроме того, спортсменка сообщила, что начинает подготовку к зимнему сезону.

В то же время Магучих пожаловался на неоправданный хейт со стороны украинцев. Спортсменка также объяснила свой отказ от длительных тренировок за границей. Также легкоатлетка получила знак признания в космосе.

''Представляю муху'': Магучих раскрыла, что с ней происходит между прыжками

Магучих вписала свое имя в историю.

''Представляю муху'': Магучих раскрыла, что с ней происходит между прыжками

Ярослава Магучих с тренеркой Татьяной Степановой. Источник: worldathletics.org

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила претендентов на звание лучших спортсменов сезона среди мужчин и женщин, не включив в список Ярославу Магучих.

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