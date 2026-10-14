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Усика обвинили в подставе и обмане Джошуа

Александр ЧекановАлександр Чеканов
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Усика обвинили в подставе и обмане Джошуа
Джошуа тренировался с Усиком

Команда бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) устроила подставу Энтони Джошуа (27-4, 24 КО) во время последнего тренировочного лагеря. Британец столкнулся якобы не с основными тренерами нашего соотечественника, а, поняв это, отказался от сотрудничяества.

Об этом в эфире YouTube-канала Sun Boxing і The Sun Sport заявил знаменитый британский боксер Дерек Чисора. По его мнению, если бы Джошуа продолжал работать с той украинской командой он бы проиграл не только Тайсону Фьюри (35-2-1, 24 КО), но даже звезде кикбоксинга Рико Верхувену (1-1, 1 КО).

Усика обвинили в подставе и обмане Джошуа

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Усика обвинили в подставе и обмане Джошуа

Усик и Джошуа тренировались вместе. Источник: instagram.com/mexicanstyle/

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"Если бы Джошуа уставал, тренируюсь с теми украинскими ребятами, он бы проиграл. Потому что они пытались изменить его. Я тоже попался в эту ловушку и восхищался его тренировками. Но на самом деле ему дали команду Б, выдавая ее за команду А, которую просто уволили. Так что это совсем другой разговор", – сказал Чисора.

Отметим, что ранее Джошуа рассказывал, как хотел покинуть лагерь Усика через две недели тренировок. В свою очередь украинец раскрыл, как ему удалось мотивировать бывшего соперника.

Усика обвинили в подставе и обмане Джошуа

Энтони Джошуа

Усика обвинили в подставе и обмане Джошуа

Тайсон Фьюрі. Источник: Netflix

11 декабря в Кардиффе Энтони и Тайсон встретятся в поединке за звание "короля Великобритании". На кону будет стоять пояс суперчемпиона Всемирной боксерской организации (WBO).

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный Леннокс Льюис сказал, кто победит в бою Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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