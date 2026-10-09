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Усик остался без соперника на прощальный бой. Переговоры с Уайлдером завершились провалом

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
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Усик остался без соперника на прощальный бой. Переговоры с Уайлдером завершились провалом
Александр Усик.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) с большой долей вероятности не будет драться в своем прощальном бою с Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО). Переговоры о проведении такого противостояния провалились из-за финансовых запросов боксеров.

Об этом информирует известный инсайдер Майк Коппингер на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. "Эти переговоры мертвые", – написал он в ответ на вопрос одного из поклонников бокса.

Усик остался без соперника на прощальный бой. Переговоры с Уайлдером завершились провалом

Александр Усик с чемпионскими поясами

Теперь украинец будет вынужден искать нового соперника для своего последнего боя на профессиональном рингу. В свою очередь Уайлдер может выйти в ринг против Джея Опетайи (31-0, 24 КО) в андеркарте мегашоу в Кардиффе, где 11 декабря проведут поединок Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО).

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Интересно, что сам Фьюри ранее заявил о договоренности с Усиком о проведении второго реванша в будущем году в Нью-Йорке.

Усик остался без соперника на прощальный бой. Переговоры с Уайлдером завершились провалом

Постер боя Усик – Уайлдер. Источник: создано ИИ

Усик остался без соперника на прощальный бой. Переговоры с Уайлдером завершились провалом

Деонтей Уайлдер

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

После второго поражения от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры. Однако уже в апреле 2026-го он вернулся, победив соперника из России. После этого он прошел польского ветерана Мариуша Ваха (39-14, 20 КО).

Усик остался без соперника на прощальный бой. Переговоры с Уайлдером завершились провалом

Тайсон Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик не собирается возвращаться на профессиональный ринг до конца 2026 года.

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