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"Усик? Он завершил карьеру": чемпион мира ответил на вопрос об украинце

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
264
"Усик? Он завершил карьеру": чемпион мира ответил на вопрос об украинце
Хргович высказался об Усике

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии Международной федерации бокса (IBF) Филип Хргович (21-1, 16 КО) выразил уверенность в том, что болельщики больше не увидят в ринге Александра Усика (25-0, 16 КО). По мнению хорвата, сейчас уже можно считать, что украинец завершил карьеру.

Об этом Хргович заявил в эфире видеосервиса DAZN, разбирая ситуация с соперниками по весовой категории, пишет сайт таблоида The Sun. 34-летний обладатель титула IBF при этом высоко оценил нашего соотечественника, отметив его невероятные достижения в профессиональном боксе.

''Усик? Он завершил карьеру'': чемпион мира ответил на вопрос об украинце

Александр Усик

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"Александр Усик – живая легенда. Не могу сказать о нем ничего плохого, но с ним покончено. Он завершил карьеру", – сказал Хргович, который в агусте сенсационно нокаутировал британскую восходящую звезду Мозеса Итауму (14-1, 12 КО).

Отметим, что Усик не объявлял о завершении карьеры. Украинец провел свой последний бой в мае нынешнего года, когда в 11-м раунде нокаутировал Рико Верховена (1-1, 1 КО).

''Усик? Он завершил карьеру'': чемпион мира ответил на вопрос об украинце

Филип Хргович

''Усик? Он завершил карьеру'': чемпион мира ответил на вопрос об украинце

Деонтей Уайлдер.

Ожидалось, что наш соотечественник проведет бой с Деонтеем Уайдером (45-4-1, 43 КО), однако переговоры сорвались. Теперь Усик выбирает из двух вариантов.

''Усик? Он завершил карьеру'': чемпион мира ответил на вопрос об украинце

Постер боя Усик – Уайлдер. Источник: создано ИИ

Как сообщал OBOZ.UA, Александра Усика обвинили в том, что он устроил настоящую подставу Энтони Джошуа перед его боем с Тайсоном Фьюри.

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