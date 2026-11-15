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"Все несколько искажают". Свитолина прокомментировала гнусную выходку Соболенко в матче Итогового турнира. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
735
"Все несколько искажают". Свитолина прокомментировала гнусную выходку Соболенко в матче Итогового турнира. Видео
Украинская спортсменка дала откровенное интервью

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о поведении Арины Соболенко и реакции болельщиков на их противостояние. Украинская теннисистка призналась, что видела отдельные эпизоды обсуждаемой ситуации в социальных сетях, и призвала с уважением относиться к матчам между ними.

По словам Свитолиной, на трибунах во время ее выступлений присутствует много украинцев, которые приходят поддержать свою соотечественницу. При этом она отметила, что у каждой теннисистки есть собственные болельщики, поэтому атмосфера на матчах может отличаться.

"Мы с Ариной играли много раз, и у нее всегда есть свои поклонники, как и у меня. В каждой стране и на каждом турнире наши матчи проходят по-разному", – отметила Свитолина.

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Украинка также рассказала, что видела некоторые обсуждения произошедшего в социальных сетях. Она выразила надежду, что встречи между теннисистками будут проходить с соблюдением уважения к обеим сторонам.

Свитолина добавила, что и в предыдущих матчах сталкивалась с неприятными комментариями, связанными с войной в Украине.

"Иногда в социальных сетях все немного переворачивают. Надеюсь, что наши матчи будут уважать", – заявила украинская теннисистка.

''Все несколько искажают''. Свитолина прокомментировала гнусную выходку Соболенко в матче Итогового турнира. Видео

Свитолина после матча

 

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 3-го тура группового этапа Итогового турнира между Свитолиной и Соболенко белоруска произнесла нецензурную фразу на русском языке. Видеозапись быстро разошлась в социальных сетях, где пользователи пытались определить по движению губ, кому именно были адресованы ее слова.

Многие предположили, что Соболенко оскорбила Свитолину или украинских болельщиков. Сразу после поражения белоруска также отказалась от послематчевой пресс-конференции.

Сам матч завершился победой Свитолиной со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Благодаря этому результату украинка вышла в полуфинал Итогового турнира, а Соболенко досрочно завершила выступление на соревнованиях.

Позже Арина Соболенко заявила, что ее эмоциональная реакция была вызвана поведением зрителей, которые бурно радовались ее ошибкам, а не действиями украинской соперницы.

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