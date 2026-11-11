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Правительство Канады приняло официальное решение, что сделает с Россией на чемпионате мира по хоккею

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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Правительство Канады приняло официальное решение, что сделает с Россией на чемпионате мира по хоккею
Мундиаль стартует 26 декабря в канадских Эдмонтоне и Ред-Дир

Правительство Канады официально уведомило Международную федерацию хоккея (IIHF) и национальную хоккейную федерацию о запрете на въезд российских хоккеистов для участия в предстоящем молодежном чемпионате мира, который стартует 26 декабря в канадских Эдмонтоне и Ред-Дир. Ограничения распространяются даже на спортсменов, у которых уже есть действующие канадские визы, а выступление под нейтральным флагом не позволит российской сборной обойти это решение.

Правительство Канады приняло официальное решение, что сделает с Россией на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею

О позиции канадских властей сообщил министр спорта страны Адам ван Коверден. По его словам, министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады намерен проводить индивидуальную проверку российских и белорусских спортсменов и официальных лиц, чтобы не допустить их въезда в страну для участия в соревнованиях. Это касается и тех, кто ранее получил разрешение на въезд.

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"Эти меры не направлены против российского и белорусского народов. Их цель заключается в том, чтобы не позволить правительствам России и Беларуси использовать международные спортивные соревнования, проводимые в Канаде, в качестве площадки для государственного представительства, получения политической легитимности и пропаганды", – заявил ван Коверден.

Правительство Канады приняло официальное решение, что сделает с Россией на чемпионате мира по хоккею

Адам ван Коверден.

При этом канадское правительство уточнило, что отдельные спортсмены из России и Беларуси по-прежнему могут выступать на международных соревнованиях в стране в нейтральном статусе. Однако это исключение распространяется исключительно на индивидуальных участников и не предусматривает допуск национальных сборных.

"Позиция Канады однозначна: пока Россия продолжает агрессивную войну против Украины, возвращения к обычному порядку вещей быть не может. Канада продолжит поддерживать Украину", – подчеркнул министр.

Премьер-министр Канады Марк Карни еще на прошлой неделе заявлял, что российские и белорусские спортсмены не смогут представлять свои страны на соревнованиях в Канаде, пока продолжается война.

Правительство Канады приняло официальное решение, что сделает с Россией на чемпионате мира по хоккею

Правительство Канады приняло официальное решение, что сделает с Россией на чемпионате мира по хоккею

Однако в первоначальном заявлении правительства от 3 ноября допускалась возможность участия отдельных атлетов в нейтральном статусе. Тогда власти не уточнили, распространяется ли это положение на российскую молодежную сборную.

Правительство Канады приняло официальное решение, что сделает с Россией на чемпионате мира по хоккею

Российский хоккей не пустят в Канаду

В понедельник ван Коверден отдельно разъяснил, что нейтральный статус, который позволяет российским спортсменам выступать на некоторых международных турнирах, предусмотрен только для индивидуальных участников. На национальные команды это правило не распространяется.

Правительство Канады приняло официальное решение, что сделает с Россией на чемпионате мира по хоккею

Премьер-министр Канады Марк Карни. Источник: CPAC

Решение канадских властей принято после возвращения России в международный хоккей. Ранее, в воскресенье, Норвежская федерация хоккея сообщила, что получила от IIHF уведомление о включении российской сборной в состав участников молодежного чемпионата мира вместо национальной команды Норвегии.

Правительство Канады приняло официальное решение, что сделает с Россией на чемпионате мира по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею

Дополнительную сложность ситуации придало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который в прошлом месяце постановил, что IIHF должна восстановить участие России в международных хоккейных соревнованиях. Российские и белорусские сборные были отстранены от турниров под эгидой федерации в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

Вердикт CAS вызвал крайне негативную реакцию ведущих национальных команд. Многие из них объявили о том, что не станут выходить на лед в матчах с агрессорами.

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