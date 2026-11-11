Правительство Канады приняло официальное решение, что сделает с Россией на чемпионате мира по хоккею

Правительство Канады официально уведомило Международную федерацию хоккея (IIHF) и национальную хоккейную федерацию о запрете на въезд российских хоккеистов для участия в предстоящем молодежном чемпионате мира, который стартует 26 декабря в канадских Эдмонтоне и Ред-Дир. Ограничения распространяются даже на спортсменов, у которых уже есть действующие канадские визы, а выступление под нейтральным флагом не позволит российской сборной обойти это решение.

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О позиции канадских властей сообщил министр спорта страны Адам ван Коверден. По его словам, министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады намерен проводить индивидуальную проверку российских и белорусских спортсменов и официальных лиц, чтобы не допустить их въезда в страну для участия в соревнованиях. Это касается и тех, кто ранее получил разрешение на въезд.

"Эти меры не направлены против российского и белорусского народов. Их цель заключается в том, чтобы не позволить правительствам России и Беларуси использовать международные спортивные соревнования, проводимые в Канаде, в качестве площадки для государственного представительства, получения политической легитимности и пропаганды", – заявил ван Коверден.

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При этом канадское правительство уточнило, что отдельные спортсмены из России и Беларуси по-прежнему могут выступать на международных соревнованиях в стране в нейтральном статусе. Однако это исключение распространяется исключительно на индивидуальных участников и не предусматривает допуск национальных сборных.

"Позиция Канады однозначна: пока Россия продолжает агрессивную войну против Украины, возвращения к обычному порядку вещей быть не может. Канада продолжит поддерживать Украину", – подчеркнул министр.

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Премьер-министр Канады Марк Карни еще на прошлой неделе заявлял, что российские и белорусские спортсмены не смогут представлять свои страны на соревнованиях в Канаде, пока продолжается война.

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Однако в первоначальном заявлении правительства от 3 ноября допускалась возможность участия отдельных атлетов в нейтральном статусе. Тогда власти не уточнили, распространяется ли это положение на российскую молодежную сборную.

В понедельник ван Коверден отдельно разъяснил, что нейтральный статус, который позволяет российским спортсменам выступать на некоторых международных турнирах, предусмотрен только для индивидуальных участников. На национальные команды это правило не распространяется.

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Решение канадских властей принято после возвращения России в международный хоккей. Ранее, в воскресенье, Норвежская федерация хоккея сообщила, что получила от IIHF уведомление о включении российской сборной в состав участников молодежного чемпионата мира вместо национальной команды Норвегии.

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Дополнительную сложность ситуации придало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который в прошлом месяце постановил, что IIHF должна восстановить участие России в международных хоккейных соревнованиях. Российские и белорусские сборные были отстранены от турниров под эгидой федерации в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

Вердикт CAS вызвал крайне негативную реакцию ведущих национальных команд. Многие из них объявили о том, что не станут выходить на лед в матчах с агрессорами.