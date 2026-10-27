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Впервые за 25 лет: стало известно, кто получил "Золотой мяч" 2026 года

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
84
Впервые за 25 лет: стало известно, кто получил "Золотой мяч" 2026 года
"Золотой мяч"

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн стал обладателем приза лучшему футболисту миру "Золотого мяча" 2026 года. Бронзовый призер чемпионата мира опередил испанского победителя мундиаля Ламина Ямаля из "Барселоны" и супербомбардира из Франции Килиана Мбаппе.

Впервые за 25 лет: стало известно, кто получил ''Золотой мяч'' 2026 года

Харри Кейн на ЧМ-2026. Источник: Английская футбольная ассоциация

Об этом стала известно во время торжественной церемонии, которая состоялась в Лондоне. Столица Великобритании принимала шоу в честь 70-летия со дня вручения первого в истории трофея, который в 1966 году забрал великий нападающий английского сборной Стэнли Меттьюз.

Впервые за 25 лет: стало известно, кто получил ''Золотой мяч'' 2026 года

Харри Кейн віиграл "Золотой мяч"

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Впервые за 25 лет: стало известно, кто получил ''Золотой мяч'' 2026 года

Ламин Ямаль

Кейн сумел выиграть "Золотой мяч", показав феноменальную результативность. Немецкий форвард в минувшем сезоне забил 73 мяча за клуб и сборную. На чемпионате мира-2026 лидер "трех львов" провел шесть голов. Он также получил приз лучшего нападающего года.

Опытный нападающий стал первым англичанином за последние 25 лет и пятым в истории, кто взял "Золотой мяч". В 2001 году трофей выиграл Майкл Оуэн, а до этого кроме Мэттьюза он доставался Бобби Чарльтону и Кевину Кигану.

Впервые за 25 лет: стало известно, кто получил ''Золотой мяч'' 2026 года

Андрей Шевченко

Впервые за 25 лет: стало известно, кто получил ''Золотой мяч'' 2026 года

Андрей Шевченко и Ламин Ямаль

Отметим, что одним из первых на сцену церемонии поднялся легенда сборной Украины Андрей Шевченко. Обладатель ЗМ-2004 вручил Ямалю приз лучшего молодого футболиста планеты.

В минувшем году "Золотой мяч" достался французу Усману Дембеле. Интересно. что на шоу в Лондоне отсутствовали Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые на двоих завоевывали приз 13 раз.

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