Впервые за 25 лет: стало известно, кто получил ''Золотой мяч'' 2026 года

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн стал обладателем приза лучшему футболисту миру "Золотого мяча" 2026 года. Бронзовый призер чемпионата мира опередил испанского победителя мундиаля Ламина Ямаля из "Барселоны" и супербомбардира из Франции Килиана Мбаппе.

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Об этом стала известно во время торжественной церемонии, которая состоялась в Лондоне. Столица Великобритании принимала шоу в честь 70-летия со дня вручения первого в истории трофея, который в 1966 году забрал великий нападающий английского сборной Стэнли Меттьюз.

Кейн сумел выиграть "Золотой мяч", показав феноменальную результативность. Немецкий форвард в минувшем сезоне забил 73 мяча за клуб и сборную. На чемпионате мира-2026 лидер "трех львов" провел шесть голов. Он также получил приз лучшего нападающего года.

Опытный нападающий стал первым англичанином за последние 25 лет и пятым в истории, кто взял "Золотой мяч". В 2001 году трофей выиграл Майкл Оуэн, а до этого кроме Мэттьюза он доставался Бобби Чарльтону и Кевину Кигану.

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Отметим, что одним из первых на сцену церемонии поднялся легенда сборной Украины Андрей Шевченко. Обладатель ЗМ-2004 вручил Ямалю приз лучшего молодого футболиста планеты.

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В минувшем году "Золотой мяч" достался французу Усману Дембеле. Интересно. что на шоу в Лондоне отсутствовали Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые на двоих завоевывали приз 13 раз.