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Впервые с 2018 года! Усик принял кардинальное решение по своей карьере и назвал соперника

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
390
Впервые с 2018 года! Усик принял кардинальное решение по своей карьере и назвал соперника
Усик решил вернуться в крузервейт

Александр Усик (25-0, 16 КО) намерен вернуться в первый тяжелый вес ради возможного поединка с Дэвидом Бенавидесом (32-0, 26 КО), заявил советник украинского боксера Сергей Лапин изданию The Ring.. 29-летний американец выступает в этой категории и владеет чемпионскими поясами WBA и WBO.

Впервые с 2018 года! Усик принял кардинальное решение по своей карьере и назвал соперника

Дэвид Бенавидес

По словам представителя украинца, Усик рассчитывает вновь стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

"Усик хочет провести бой с Бенавидесом, когда тот будет на пике своей формы", – сказал Лапин.

Впервые с 2018 года! Усик принял кардинальное решение по своей карьере и назвал соперника

Сергей Лапин

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Усик не боксировал в первом тяжелом весе с ноября 2018 года. Тогда украинец нокаутировал британца Тони Беллью в восьмом раунде. После этого все девять поединков Александра прошли в супертяжелой категории. Последний из них состоялся в мае 2026 года: украинец победил Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде на турнире у египетских пирамид в Гизе.

Впервые с 2018 года! Усик принял кардинальное решение по своей карьере и назвал соперника

Схватка оказалась очень непростой для украинского боксера

Однако организация боя с Бенавидесом зависит от ближайших планов американца. 5 декабря в Глендейле (штат Аризона) он встретится с обладателем пояса WBC Михалом Цеслаком. На кону будут три из четырех основных чемпионских титулов первого тяжелого веса. Пояс IBF в этой категории остается вакантным.

Бенавидес также рассматривает возможность встречи с чемпионом The Ring в первом тяжелом весе Джаем Опетайей. После победы австралийца над Ноэлем Микаэляном 12 сентября в Лас-Вегасе боксеры встретились на ринге. Американец заявил, что рассчитывает провести поединок с Опетайей в мае 2027 года.

Впервые с 2018 года! Усик принял кардинальное решение по своей карьере и назвал соперника

Усик - Верховен

Ранее Бенавидес обозначил планы на три боя в первом тяжелом весе. В его списке значатся Опетайя, Артур Бетербиев и Александр Усик. При этом американец допускал, что встреча с украинцем может состояться как в первом тяжелом, так и в супертяжелом весе.

Таким образом, Усику придется учитывать очередность потенциальных поединков Бенавидеса. В случае возвращения в первый тяжелый вес в первой половине 2027 года украинцу, вероятно, потребуется договориться о встрече с американцем до его возможного боя с Опетайей.

Еще одним препятствием может стать возраст украинского боксера: в январе 2027 года ему исполнится 40 лет. При этом Усик уже отказался от трех чемпионских поясов в супертяжелом весе: IBF, WBA и WBC, которые освободил в июне.

Впервые с 2018 года! Усик принял кардинальное решение по своей карьере и назвал соперника

Александр Усик с чемпионскими поясами.

Ранее украинец рассчитывал провести большой поединок в США с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. Переговоры касались возможного боя в марте, однако стороны не договорились об условиях финансирования.

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