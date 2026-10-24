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Впервые в истории украинская теннисистка выиграла Итоговый турнир Tennis Europe Masters Junior. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
564
Впервые в истории украинская теннисистка выиграла Итоговый турнир Tennis Europe Masters Junior. Видео
Поединок завершился в двух сетах

13-летняя Мария Кочерженко стала победительницей итогового турнира Tennis Europe Junior Masters в возрастной категории до 14 лет. Уроженка Каменского (Днепропетровская область) стала первой представительницей страны, выигравшей эти соревнования за всю историю их проведения с 1996 года.

Турнир состоялся на грунтовых кортах Monte-Carlo Country Club в Монако. В разные годы чемпионами Tennis Europe Junior Masters становились Рафаэль Надаль, Ким Клейстерс, Александр Зверев и Белинда Бенчич.

На групповом этапе Кочерженко одержала две победы и потерпела одно поражение. Этого результата хватило для выхода в финал с первого места: украинка опередила Беату Марешову и Кристину Никодимову благодаря лучшему соотношению выигранных и проигранных сетов, которое составило 5:2.

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В решающем матче соперницей Марии стала итальянка Оливия Серена Контичелло. Она подошла к финалу без поражений на групповом этапе, однако в борьбе за титул уступила украинской теннисистке в двух сетах. Кочерженко выиграла первый сет на тай-брейке, а во втором закрепила преимущество – 7:6, 6:3.

Победа в Монте-Карло стала одним из главных достижений Кочерженко в сезоне 2026 года. Ранее украинка выиграла турнир высшей категории Super Category в Милане и дошла до финала Уимблдона среди теннисисток до 14 лет.

На чемпионате Европы U14 в Чехии Мария завоевала серебряную медаль в одиночном разряде и бронзовую в парном турнире, где выступала вместе с Анной Кузнецовой. В июле 2026 года Кочерженко впервые возглавила европейский рейтинг Tennis Europe среди теннисисток до 14 лет.

Впервые в истории украинская теннисистка выиграла Итоговый турнир Tennis Europe Masters Junior. Видео

Мария с кубком. Источник: Кадр из видео

Перед стартом итогового турнира украинка занимала четвертое место в мировой классификации своей возрастной категории. Теперь она завершила сезон победой на соревнованиях, которые впервые за три десятилетия выиграла представительница Украины.

 

После победы Кочерженко поздравила украинская теннисистка Марта Костюк, которая присутствовала на пресс-конференции вместе с юной чемпионкой. Мария поблагодарила ее за поддержку: "Прежде всего я хочу поблагодарить Марту. Это была моя мечта. Марта поддерживала меня и смотрела мои матчи. Большое спасибо".

Впервые в истории украинская теннисистка выиграла Итоговый турнир Tennis Europe Masters Junior. Видео

Кочерженко поблагодарила Костюк. Источник: Кадр из видедо

Костюк также вспомнила, как сама играла в финале Junior Masters несколько лет назад. По ее словам, тогда она выступала против более взрослых соперниц и попала на турнир после отказа другой украинской теннисистки. В финальном матче Марта вела в решающем сете со счетом 5:1, но в итоге проиграла.

"Это была большая трагедия для меня. Но теперь я здесь, по другую сторону", – сказала Костюк, комментируя победу Кочерженко.

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