Впервые в истории украинская теннисистка выиграла Итоговый турнир Tennis Europe Masters Junior. Видео

13-летняя Мария Кочерженко стала победительницей итогового турнира Tennis Europe Junior Masters в возрастной категории до 14 лет. Уроженка Каменского (Днепропетровская область) стала первой представительницей страны, выигравшей эти соревнования за всю историю их проведения с 1996 года.

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Турнир состоялся на грунтовых кортах Monte-Carlo Country Club в Монако. В разные годы чемпионами Tennis Europe Junior Masters становились Рафаэль Надаль, Ким Клейстерс, Александр Зверев и Белинда Бенчич.

На групповом этапе Кочерженко одержала две победы и потерпела одно поражение. Этого результата хватило для выхода в финал с первого места: украинка опередила Беату Марешову и Кристину Никодимову благодаря лучшему соотношению выигранных и проигранных сетов, которое составило 5:2.

В решающем матче соперницей Марии стала итальянка Оливия Серена Контичелло. Она подошла к финалу без поражений на групповом этапе, однако в борьбе за титул уступила украинской теннисистке в двух сетах. Кочерженко выиграла первый сет на тай-брейке, а во втором закрепила преимущество – 7:6, 6:3.

Победа в Монте-Карло стала одним из главных достижений Кочерженко в сезоне 2026 года. Ранее украинка выиграла турнир высшей категории Super Category в Милане и дошла до финала Уимблдона среди теннисисток до 14 лет.

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На чемпионате Европы U14 в Чехии Мария завоевала серебряную медаль в одиночном разряде и бронзовую в парном турнире, где выступала вместе с Анной Кузнецовой. В июле 2026 года Кочерженко впервые возглавила европейский рейтинг Tennis Europe среди теннисисток до 14 лет.

Перед стартом итогового турнира украинка занимала четвертое место в мировой классификации своей возрастной категории. Теперь она завершила сезон победой на соревнованиях, которые впервые за три десятилетия выиграла представительница Украины.

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После победы Кочерженко поздравила украинская теннисистка Марта Костюк, которая присутствовала на пресс-конференции вместе с юной чемпионкой. Мария поблагодарила ее за поддержку: "Прежде всего я хочу поблагодарить Марту. Это была моя мечта. Марта поддерживала меня и смотрела мои матчи. Большое спасибо".

Костюк также вспомнила, как сама играла в финале Junior Masters несколько лет назад. По ее словам, тогда она выступала против более взрослых соперниц и попала на турнир после отказа другой украинской теннисистки. В финальном матче Марта вела в решающем сете со счетом 5:1, но в итоге проиграла.

"Это была большая трагедия для меня. Но теперь я здесь, по другую сторону", – сказала Костюк, комментируя победу Кочерженко.