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Впервые в истории футбола. В матче чемпионата Англии случился невероятный момент. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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Впервые в истории футбола. В матче чемпионата Англии случился невероятный момент. Видео
Поединок завершился со счетом 3:1

19-летний полузащитник "Вест Хэма" Престон Фирон дважды забил гол в ворота "Бернли" ударами со своей половины поля в матче молодежной Премьер-лиги Англии. Оба мяча капитан команды U21 забил после ошибок соперника, а между голами прошло всего 14 минут игрового времени.

Встреча шестого тура турнира состоялась 23 октября и завершилась победой "Вест Хэма" со счетом 3:1. Фирон отличился на 35-й и 49-й минутах, причем оба раза воспользовался тем, что голкипер "Бернли" Льюис Форшоу находился далеко от своих ворот.

Первый гол полузащитник забил после перехвата мяча за центральной линией поля. Заметив позицию вратаря, Фирон пробил издалека и перебросил Форшоу. Мяч перелетел через голкипера и оказался в сетке, увеличив преимущество лондонцев до 2:0.

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В начале второго тайма ситуация повторилась. Игроки "Бернли" потеряли мяч под прессингом, после чего он оказался у Фирона в районе центрального круга. Полузащитник снова нанес удар со своей половины поля. Форшоу не успел вернуться в ворота, и счет стал 3:0.

Такой момент уже окрестили "первым в истории футбола". Подобные удары сами по себе встречаются нечасто, а два таких гола одного игрока в одной игре делают этот случай особенно редким.

Фирон выступает за молодежные команды "Вест Хэма" и вызывается в сборную Англии до 20 лет. Ранее он был капитаном команды U18, с которой выиграл Кубок Премьер-лиги. В мае 2025 года полузащитник получил награду имени Дилана Томбайдса, которую клуб вручает лучшему игроку своей академии.

Впервые в истории футбола. В матче чемпионата Англии случился невероятный момент. Видео

Престон Фирон

Также Фирон уже выходил на поле в составе основной команды "Вест Хэма". Летом 2025 года он сыграл в товарищеском матче против "Манчестер Юнайтед" в США. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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