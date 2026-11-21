Знаменитый фигурист Михаил Шайдоров объявил о завершении многолетнего сотрудничества с российским специалистом Алексеем Урмановым. Под его руководством 22-летний уроженец Алма-Аты на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо стал первым в истории Казахстана олимпийским чемпионом.

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Шайдоров поблагодарил наставника за десять лет совместной работы, отметив, что именно Урманов помог ему вырасти в спортсмена высокого уровня и добиться результатов, о которых в детстве он мог только мечтать.

Фигурист рассказал, что впервые приехал на сборы к российскому специалисту в возрасте 12 лет. За прошедшее десятилетие они вместе пережили травмы, спортивные неудачи и победы.

"За 10 лет Алексей Евгеньевич передал мне огромный профессионализм и опыт, вложил много сил и знаний в мое развитие. Благодаря ему я вырос не только как спортсмен, но и как человек", – написал Шайдоров в Instagram.

Казахстанец также подчеркнул, что всегда чувствовал поддержку тренера и благодарен ему за веру в свои возможности. По словам фигуриста, завершение сотрудничества не отменяет того, что они прошли вместе.

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"Пришло время двигаться дальше. Впереди новая глава, в которой, возможно, будет непросто и порой страшно, но обязательно будут новые цели и вызовы. Я продолжу так же усердно работать, чтобы и дальше достойно представлять свою страну на самом высоком уровне", – добавил олимпийский чемпион.

Решение спортсмена вызвало недовольство части пользователей Instagram. В комментариях ему напомнили о роли Урманова в становлении его карьеры и раскритиковали решение расстаться с наставником после достижения главного спортивного результата.

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"Не бросай того, с кем поднялся, пожалеешь, что ушел. Тот, кто был с тобой, когда ты был никем, любит и ценит тебя по-настоящему, а не тот, кто предложил сотрудничество после того, как ты стал олимпийским чемпионом", – написал один из пользователей.

Сам Шайдоров не стал раскрывать причины расставания с российским специалистом и не сообщил, кто будет готовить его к следующим соревнованиям.