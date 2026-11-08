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Уникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
1,4 т.
Уникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. Видео
Спортсменка стала вице-чемпионкой мундиаля

Бывшая украинская тяжелоатлетка Алина Марущак, ранее ставшая первой в истории Украины абсолютной чемпионкой мира среди женщин, теперь представляет Бахрейн. На чемпионате мира 2026 года в китайском Нинбо 29-летняя уроженка Хмельнитчины завоевала три серебряные медали в весовой категории до 86 кг.

Марущак поднялась на вторую ступень пьедестала во всех трех дисциплинах: рывке, толчке и сумме двоеборья. В рывке она подняла 123 кг, в толчке справилась со штангой весом 149 кг, а ее итоговый результат составил 272 кг.

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В рывке представительница Бахрейна не смогла реализовать вторую попытку, однако успешно выполнила заключительный подход. В толчке Марущак последовательно взяла 140, 145 и 149 кг.

Уникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. Видео

Алина Марущак (слева)

Все три "золота" в этой категории достались представительнице Китая Ляо Гуйфан. Хозяйка чемпионата показала 128 кг в рывке и 163 кг в толчке, набрав 291 кг по сумме двоеборья. Этот результат стал новым мировым рекордом.

Уникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. Видео

Подиум на ЧМ-2026

Для Марущак это очередное успешное выступление после смены спортивного гражданства, которое было официально оформлено осенью 2026 года. Весной она дебютировала в составе сборной Бахрейна на чемпионате Азии, где выиграла одну золотую и две серебряные награды.

Уникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. Видео

Марущак взяла "серебро". Источник: instagram.com/alina_marushchak.a/

При этом еще несколько лет назад спортсменка входила в число ведущих тяжелоатлеток Украины. Алина родилась в селе Пилипы-Хребтиевские Хмельницкой области. Заниматься тяжелой атлетикой начала во время учебы в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии. Ее подготовкой руководил тренер Владимир Болгарин.

Первого крупного международного успеха Марущак добилась весной 2021 года, когда выиграла чемпионат Европы в Москве в категории до 81 кг.

Уникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. Видео

Алина Марущак. Источник: instagram.com/alina_marushchak.a/

Главное достижение в украинской карьере спортсменки пришлось на декабрь того же года. На чемпионате мира в Ташкенте она выиграла все три золотые медали в весовой категории до 81 кг, показав 113 кг в рывке, 135 кг в толчке и 248 кг по сумме двоеборья.

Марущак стала первой украинской тяжелоатлеткой, которой удалось собрать все три "золота" в своей категории на одном чемпионате мира. В последний раз подобного результата среди представителей Украины добивался Тимур Таймазов в 1994 году. При этом в женской тяжелой атлетике страна не выигрывала мировое первенство на протяжении 18 лет.

Мария с тренерами

Мария с тренерами. Источник: facebook.com/uwf.net.ua

Однако продолжить выступления на прежнем уровне спортсменке помешал допинговый скандал. В апреле 2023 года ее временно отстранили после положительного результата допинг-пробы. Марущак согласилась на двухлетнюю дисквалификацию, которая завершилась 12 апреля 2025 года.

После возвращения к соревнованиям тяжелоатлетка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Бахрейн.

Уникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. Видео

Алина Марущак

25 сентября 2026 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) утвердила соответствующие изменения, после чего информация о переходе стала публичной.

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