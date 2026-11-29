Сразу два представителя сборной Украины завершили спринтерскую гонку Кубка мира по биатлону без промахов на огневых рубежах. Виталий Мандзын занял 15-е место, а капитан команды Дмитрий Пидручный финишировал 21-м.

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Мандзын уверенно провел обе стрельбы, поразив все десять мишеней. После первой лежки украинец занимал 26-ю позицию с отставанием 22,4 секунды от лидера. На втором круге он уступил еще 35,4 секунды, однако чистая стрельба стоя позволила ему подняться сразу на 11 строчек и выйти на 15-е место.

На заключительном отрезке Виталий сумел сохранить высокий темп. На финише его отставание от победителя, француза Эрика Перро, составило 1 минуту и 10,4 секунды. В итоговом протоколе украинец расположился на 14-й позиции, опередив нескольких известных французских биатлонистов, в том числе Оскара Ломбардо, Эмильена Клода и Кантена Фийона-Майе.

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Дмитрий Пидручный также отработал на стрельбище без ошибок. После первой лежки капитан украинской команды находился на 36-м месте, проигрывая лидеру 29,5 секунды. Второй безупречный рубеж помог ему отыграть 15 позиций и подняться на 21-ю строчку.

На последнем круге Пидручный уступил лидеру еще 16,1 секунды, но сумел улучшить свое положение в протоколе. Украинец финишировал 21-м с отставанием 1 минута и 22,3 секунды от победителя.

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Победу в гонке одержал француз Эрик Перро, преодолевший дистанцию с чистой стрельбой за 23:15.6. Второе место занял американец Кэмпбелл Райт (+26.8, 1 промах), а замкнул тройку призеров швед Себастьян Самуэльссон (+29.6, 0 промахов).

Таким образом, Мандзын и Пидручный обеспечили себе хорошие стартовые позиции перед гонкой преследования. Виталий начнет персьют с отставанием 1 минуту и 10,4 секунды от победителя спринта, Дмитрий уступит ему 1 минуту и 22,3 секунды.

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