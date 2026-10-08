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Украинский "новый Бубка" установил мировой рекорд. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read3 мин
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Украинский "новый Бубка" установил мировой рекорд. Видео
Украинский прыгун с шестом побил свое же достижение

Юный украинский легкоатлет Омелян Герасимчук обновил мировой рекорд в возрастной категории U-13 в прыжках с шестом. На командном чемпионате Украины во Львове уроженец села Палиевка (Выгоднянская сельская община, Одесская область) преодолел планку на высоте 4,70 метра.

Соревнования проходили на стадионе "Скиф". В чемпионате приняли участие около 400 юношей и девушек из 22 регионов Украины.

13-летний Герасимчук начал выступление с высоты 4,55 метра, которую взял со второй попытки. Затем спортсмен с третьего раза преодолел 4,67 метра, после чего установил новый мировой рекорд, взяв планку на отметке 4,70 метра также с третьей попытки.

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Предыдущее мировое достижение в этой возрастной категории принадлежало самому Герасимчуку. В мае он установил рекорд U-13, преодолев 4,50 метра.

В командном зачете победила сборная Киева, набравшая 734 очка. Второе место заняла команда Львовской области с 645 очками, третьей стала Днепропетровская область, набравшая 640 очков.

Украинский ''новый Бубка'' установил мировой рекорд. Видео

Омелян установил новый рекорд. Источник: instagram.com/nataliia_zabrodska/

Омелян Герасимчук представляет КЗ ДОСФКСП имени Сергея Бубки и считается одним из наиболее перспективных молодых украинских легкоатлетов. Спортсмен специализируется на прыжках с шестом и уже в детском возрасте начал устанавливать рекорды.

Украинский ''новый Бубка'' установил мировой рекорд. Видео

Омелян с отцом Артуром Герасимчуком. Источник: instagram.com/nataliia_zabrodska/

В декабре 2025 года Герасимчук выступил на международном турнире International Pole Vault Gala WR U13 в Бухаресте. Сначала украинец преодолел планку на высоте 4,12 м, после чего взял 4,22 м и установил мировой рекорд в своей возрастной категории U13.

Украинский ''новый Бубка'' установил мировой рекорд. Видео

Омелян Герасимчук с матерью Натальей Заброцкой и отцом Артуром. Источник: instagram.com/nataliia_zabrodska/

Еще один мировой рекорд Герасимчук установил 5 декабря на соревнованиях Dinamo Odessa Pole Vault Open Meeting, где преодолел высоту 4,10 м. Таким образом, за одну неделю юный спортсмен трижды обновил мировой рекорд среди участников своей возрастной группы.

Украинский ''новый Бубка'' установил мировой рекорд. Видео

Омелян взял 4.10. Источник: instagram.com/nataliia_zabrodska/

Прыжок Герасимчука на 4,22 м получил широкое распространение в интернете. Благодаря ранним результатам спортсмена его стали называть "новым Бубкой".

Украинский ''новый Бубка'' установил мировой рекорд. Видео

Омелян побил свой рекорд. Источник: instagram.com/nataliia_zabrodska/

Тренировочный процесс Герасимчук проходит под руководством родителей. Его мать Наталия Забродская является четырехкратной чемпионкой Украины в беге на 100 метров с барьерами, а отец Артур Герасимчук специализируется на прыжковой подготовке. Каждый из них имеет более 20 лет опыта работы в легкой атлетике.

Украинский ''новый Бубка'' установил мировой рекорд. Видео

Герасимчук с матерью и сестрой. Источник: instagram.com/nataliia_zabrodska/

Мировой рекорд в мужском прыжке с шестом принадлежит шведу Арману Дюплантису. В 2026 году он преодолел высоту 6,31 м с первой попытки, улучшив собственное достижение на один сантиметр.

Украинский ''новый Бубка'' установил мировой рекорд. Видео

Мондо Дюплантис установил новый мировой рекорд. Источник: instagram.com/nataliia_zabrodska/

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прыжки с шестомЛегкая атлетикаУкраинаЛьвов
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