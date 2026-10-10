Украинский футболист забил гол в стиле Месси, пробежав с центра поля и обыграв четверых защитников. Видео

Кирилл Попов отличился эффектным индивидуальным проходом в матче чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и "Харьковом". Нападающий сократил отставание своей команды до минимума, хотя одесситы к тому моменту уже играли в меньшинстве и уступали со счетом 0:2.

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Гол состоялся на 60-й минуте встречи. Получив мяч в центре поля во время быстрой контратаки, Попов на высокой скорости в стиле Лионеля Месси прошел через всю оборону соперника, обыграл нескольких защитников и перебросил голкипера гостей Георгия Ермакова.

К этому моменту "Черноморец" уже с 17-й минуты играл вдесятером после удаления Джерри Йоки. Несмотря на численное преимущество, "Харьков" не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности: точный удар Попова прервал сухую серию харьковчан, которые не пропускали в чемпионате на протяжении пяти матчей подряд.

После гола одесситы сократили разрыв до 1:2, однако сравнять счет им не удалось. Матч завершился победой "Харькова" со счетом 2:1.