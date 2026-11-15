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Украинский футболист-чемпион отказался приезжать в сборную Украины и принял польское гражданство

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
87
Украинский футболист-чемпион отказался приезжать в сборную Украины и принял польское гражданство
Андреа Мальдера вызывал игрока еще в мае

Полузащитник болгарского "Лудогорца" Иван Желизко получил польское гражданство и не стал принимать приглашение в национальную сборную Украины. По информации журналистов "ТаТоТаке", 25-летний уроженец Львова сообщил главному тренеру украинской команды Андреа Мальдере, что не сможет приехать на ближайший сбор из-за запланированного отпуска.

Как сообщает "ТаТоТаке", Мальдера рассчитывал впервые вызвать Желизко в национальную команду на сбор, который должен состояться в конце мая – начале июня. Однако во время личного разговора футболист заявил, что на этот период у него уже запланирован отдых.

Украинский футболист-чемпион отказался приезжать в сборную Украины и принял польское гражданство

Иван Желизко получил польское гражданство и не стал принимать приглашение в национальную сборную Украины. Источник: «ТаТоТаке

По сведениям источника, на решение игрока могли повлиять не только обстоятельства насыщенного сезона, но и семейные причины. Отец футболиста защищал Украину во время войны и получил ранение в ходе боевых действий.

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Украинский футболист-чемпион отказался приезжать в сборную Украины и принял польское гражданство

Иванг Желизко получил гражданство Польши. Источник: instagram.com/ivanzhelizko

На прошлой неделе Желизко вместе с семьей получил польское гражданство. Как сообщалось, это открывает перед полузащитником потенциальную возможность выступать за национальную сборную Польши.

Желизко прошел все основные возрастные ступени украинских сборных. Он выступал за команды U-17, U-18 и U-19, а в марте 2021 года дебютировал за молодежную сборную Украины.

Украинский футболист-чемпион отказался приезжать в сборную Украины и принял польское гражданство

Иванг Желизко. Источник: instagram.com/ivanzhelizko

В 2023 году полузащитник участвовал в молодежном чемпионате Европы. Украинская команда дошла до полуфинала, где уступила Испании, и завоевала "бронзу" турнира.

Украинский футболист-чемпион отказался приезжать в сборную Украины и принял польское гражданство

Иван Желизко в составе сборной Украины U-21 в июле 2023 года (верхний ряд третий слева)

На клубном уровне Желизко становился чемпионом Латвии в составе "Валмиеры" в 2022 году. Также он выиграл Первую лигу Польши с "Лехией" из Гданьска в сезоне-2023/24.

Украинский футболист-чемпион отказался приезжать в сборную Украины и принял польское гражданство

Желизко становился чемпионом Латвии. Источник: instagram.com/ivanzhelizko

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