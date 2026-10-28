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Украинский футболист-чемпион, мобилизованный в ВСУ, дебютировал в чемпионате Болгарии

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
744
Украинский футболист-чемпион, мобилизованный в ВСУ, дебютировал в чемпионате Болгарии
Футболист вышел на замену в игре против «Монтаны». Источник: Коллаж сгенерированный ИИ

27-летний украинский вингер Владислав Вакула провел первый матч за болгарскую "Фратрию", которая выступает во втором по силе дивизионе страны. Футболист вышел на замену в игре против "Монтаны", завершившейся поражением его команды со счетом 1:2.

Вакула появился на поле на 76-й минуте встречи 13-го тура. Результат матча не позволил "Фратрии" набрать очки, однако клуб сохранил место в верхней части турнирной таблицы.

Информация о переходе украинца появилась на официальном сайте Болгарского футбольного союза. Финансовые условия и срок соглашения с новым клубом не раскрываются.

Украинский футболист-чемпион, мобилизованный в ВСУ, дебютировал в чемпионате Болгарии

Вакула сыграл в Болгарии. Источник: bfu-tournaments.com

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До переезда в Болгарию Вакула оставался без команды. В июле 2026 года он покинул луганскую "Зарю" в статусе свободного агента. Ранее футболист выступал за "Шахтер", "Сталь", "Мариуполь", "Десну", "Ворсклу", "Полесье", "Черноморец" и "Минай".

Украинский футболист-чемпион, мобилизованный в ВСУ, дебютировал в чемпионате Болгарии

Владислав Вакула выступал за Шахтер

В составе житомирского "Полесья" Вакула стал чемпионом Первой лиги Украины в сезоне-2022/23. Команда по итогам турнира получила право выступать в Премьер-лиге.

В августе 2026 года футболиста задержали представители территориального центра комплектования во Львове. Это произошло на железнодорожном вокзале. После прохождения военно-врачебной комиссии Вакулу направили в учебный центр для военной подготовки.

Украинский футболист-чемпион, мобилизованный в ВСУ, дебютировал в чемпионате Болгарии

Эпизод случился во Львове

Теперь украинец продолжит клубную карьеру в Болгарии. Он стал вторым представителем Украины в составе "Фратрии": за команду также выступает центральный полузащитник Тимур Кораблин.

"Фратрия" играет во Второй лиге Болгарии с сезона-2024/25. В предыдущем чемпионате клуб занял третье место и остановился в одном очке от второй позиции, которая позволяла претендовать на повышение в классе.

Украинский футболист-чемпион, мобилизованный в ВСУ, дебютировал в чемпионате Болгарии

Владислав Вакула

После 12 проведенных матчей нынешнего сезона "Фратрия" набрала очки, необходимые для четвертого места

Стоит отметить, что карьера Вакулы сопровождалась и резонансными инцидентами. В начале 2021 года "Десна" досрочно прекратила сотрудничество с ним, из-за грубого нарушения спортивного режима.

Вскоре после этого игрок попал в ДТП в Мариуполе: по данным местных медиа, находясь за рулем автомобиля Mercedes, он не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил дорожный знак.

Вакула попал в пьяное ДТП

Вакула попал в пьяное ДТП. Источник: Telegram-канал Super Marik

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