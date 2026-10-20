Украинский чемпион мира по метанию молота женился на подруге-красавице, старшей его на 6 лет. Фото

Знаменитый украинский метатель молота Михаил Кохан официально оформил отношения со своей возлюбленной Анной. 25-летний призер Олимпийских игр опубликовал в Instagram фотографии со свадебной фотосессии.

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"Я со своей бывшей девушкой. P. S. Сейчас жена", – написал легкоатлет под совместными фотографиями с 31-летней избранницей.

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В коментариях юзеры также обратили внимание на свадебный образ Анны: невеста выбрала элегантное платье с глубоким вырезом на спине, а Кохан появился на снимках в строгом темном костюме.

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Чем известен Михаил Кохан

Михаил Кохан родился 22 января 2001 года в Днепре и специализируется на метании молота. На Олимпийских играх 2024 года в Париже украинец завоевал бронзовую медаль, отправив снаряд на 79,39 метра.

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В 2026 году Кохан стал бронзовым призером чемпионата Европы в Бирмингеме и занял третье место на абсолютном чемпионате мира в Будапеште, где установил личный рекорд, метнув молот на 82,38 метра.

Свадьба состоялась после завершения насыщенного соревновательного периода. Спортсмен сообщил о переменах в личной жизни, опубликовав фотографии с женой и добавив к ним короткую шутку.