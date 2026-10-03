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Украинский чемпион мира по боксу, которого мобилизовал ТЦК, показал, что с ним происходит в ВСУ. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
icon 2,1 т.
Украинский чемпион мира по боксу, которого мобилизовал ТЦК, показал, что с ним происходит в ВСУ. Видео
Титулованный спортсмен тренируется в свой выходной

Чемпион мира по боксу Евгений Хитров продолжает поддерживать спортивную форму во время службы в рядах Вооруженных сил Украины. В выходной день спортсмен провел тренировку и опубликовал видео занятия в социальных сетях.

Украинский боксер разместил на своей странице в Instagram ролик, на котором работает на лапах вместе с тренером. На опубликованных кадрах видно, что тренировка проходит в спортивном зале, а оба участника занятия находятся в форме ВСУ.

"Так проходит воскресенье (выходной день)…Лучше бокса , только бокс", – подписал ролик 38-летний спортсмен. 

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Украинский чемпион мира по боксу, которого мобилизовал ТЦК, показал, что с ним происходит в ВСУ. Видео

Хитров тренируется в ВСУ. Источник: instagram.com/real_khytrov/

Ранее боксер был мобилизован и присоединился к Вооруженным силам Украины. Несмотря на службу, он продолжает уделять время поддержанию физической подготовки.

Евгений Хитров является одним из самых известных украинских боксеров своего поколения. В любительской карьере он завоевал "золото" чемпионата мира 2011 года и стал чемпионом Украины. После перехода в профессионалы провел 22 поединка, одержав 20 побед при двух поражениях.

Украинский чемпион мира по боксу, которого мобилизовал ТЦК, показал, что с ним происходит в ВСУ. Видео

Хитров (в синем) вместе с Усиком и Ломаченко (архивное фото). Источник: lb.ua

 Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября Хитрова задержали сотрудники полиции в Кривом Роге и доставили в территориальный центр комплектования. После оформления его направили в учебную часть для прохождения БЗВП.

Украинский чемпион мира по боксу, которого мобилизовал ТЦК, показал, что с ним происходит в ВСУ. Видео

Хитрова мобилизовали. Источник: Кадр из видео

В апреле 2025-го Хитро угодил в криминальный скандал: бывший спортсмен был задержан по подозрению в участии в серии масштабных краж с аграрных предприятий.

Украинский чемпион мира по боксу, которого мобилизовал ТЦК, показал, что с ним происходит в ВСУ. Видео

Евгений Хитров был задержан Полицией. Источник: Свої

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