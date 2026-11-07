Украинский боксер нокаутом выиграл чемпионский бой и не сдержал слез. Видео

Украинский боксер Даниил Гончарук (13-1, 11 КО) завоевал титул WBC Asian в легком весе, досрочно победив филиппинца Джео Сантисиму (27-11, 23 КО). Поединок состоялся во вьетнамском Хошимине на арене The Grand Ho Tram и завершился после седьмого раунда.

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Начало встречи сложилось для украинца непросто. Сантисима превосходил соперника в скорости передвижения и работе руками, регулярно доносил удары до цели. Гончарук пропускал атаки, но выдерживал давление и постепенно переходил к более активным действиям.

Уже во втором раунде Даниил стал действовать эффективнее. Он прибавил в силовой борьбе, начал теснить филиппинца и навязывать ему бой на ближней дистанции. Сантисима все чаще уходил в защиту, практически перестав активно работать ногами.

По ходу следующих раундов преимущество украинского боксера увеличивалось. Гончарук разнообразил атаки, подключал перемещения и менял углы ударов. Филиппинец все больше времени проводил за блоком и пропускал удары.

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После седьмого раунда Сантисима отказался от продолжения поединка. Рефери зафиксировал победу Гончарука техническим нокаутом (RTD 7).

Таким образом, украинец пополнил свой рекорд 13-й победой на профессиональном ринге, 11 из которых одержал досрочно, и стал обладателем чемпионского пояса WBC Asian.

После завершения боя Гончарук не смог сдержать слез. Эмоциональный момент попал на видео.

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