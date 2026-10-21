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Украинскую теннисистку после отказа играть с россиянкой не взяли на Итоговый турнир WTA. Названы все участницы

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
519
Украинскую теннисистку после отказа играть с россиянкой не взяли на Итоговый турнир WTA. Названы все участницы
Главное соревнование года в женском теннисе пройдет с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе

Украинка Марта Костюк потеряла шансы попасть в основную сетку Итогового турнира WTA после того, как снялась с матча против россиянки Екатерины Александровой на соревнованиях в Нинбо. Последнюю, восьмую путевку получила чешка Каролина Мухова, а Украину на престижном турнире представит Элина Свитолина.

Украинскую теннисистку после отказа играть с россиянкой не взяли на Итоговый турнир WTA. Названы все участницы

Свитолина квалифицировалась на итоговый турнир. Источник: WTA

Итоговый турнир WTA пройдет с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе. В соревнованиях примут участие восемь теннисисток, которые отобрались по итогам сезона.

Почему Костюк не попала на турнир

21 октября Костюк играла против Александровой в 1/8 финала турнира WTA 500 в китайском Нинбо. Украинка проиграла первый сет со счетом 4:6, после чего отказалась от продолжения матча из-за травмы правого запястья.

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Украинскую теннисистку после отказа играть с россиянкой не взяли на Итоговый турнир WTA. Названы все участницы

Марта Костюк. Источник: https://www.instagram.com/martakostyuk

Это лишило Марту математических шансов обойти Мухову в Чемпионской гонке WTA. Чешская теннисистка заняла последнее место в восьмерке участниц Итогового турнира.

При этом сезон для Костюк еще не завершен. Украинка отправится в Индиан-Уэллс в качестве первой запасной. Если кто-то из участниц основной сетки не сможет продолжить выступления из-за травмы, Марта получит возможность сыграть на турнире.

Украинскую теннисистку после отказа играть с россиянкой не взяли на Итоговый турнир WTA. Названы все участницы

Марта Костюк. Источник: https://www.instagram.com/martakostyuk

Кто сыграет на Итоговом турнире WTA

В окончательный список вошли восемь теннисисток:

  • Елена Рыбакина (Казахстан), действующая чемпионка турнира;
  • Арина Соболенко;
  • Мирра Андреева;
  • Линда Носкова (Чехия);
  • Коко Гауфф (США);
  • Джессика Пегула (США);
  • Элина Свитолина (Украина);
  • Каролина Мухова (Чехия).
Украинскую теннисистку после отказа играть с россиянкой не взяли на Итоговый турнир WTA. Названы все участницы

Состав участниц Итогового турнира

Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир впервые с 2019 года. Носкова получила место по специальному правилу WTA для победительниц турниров Большого шлема: чешка выиграла Уимблдон-2026 и завершила сезон в первой двадцатке рейтинга.

Вторая ракетка мира Ига Швентек не выступит в Индиан-Уэллсе. Польская теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы бедра.

Формат и призовые

На групповом этапе восемь участниц разделят на два квартета. Каждая теннисистка проведет по три матча, а две лучшие спортсменки из каждой группы выйдут в полуфинал. Победительницы полуфиналов встретятся в решающем матче за титул.

Общий призовой фонд турнира составляет 15,5 млн долларов. Каждая участница одиночного разряда получит гарантированную выплату в размере 340 тысяч долларов. За каждую победу на групповом этапе предусмотрены дополнительные 355 тысяч долларов и 200 рейтинговых очков.

Украинскую теннисистку после отказа играть с россиянкой не взяли на Итоговый турнир WTA. Названы все участницы

Итоговый турнир пройдет в США. Источник: WTA

Выход в финал также принесет дополнительные призовые: победа в полуфинале оценивается в 1,29 млн долларов и 400 очков. Чемпионка получит еще 2,54 млн долларов и 500 очков.

Теннисистка, которая выиграет все пять матчей на турнире, сможет заработать в общей сложности 5,235 млн долларов и получить 1500 рейтинговых очков.

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