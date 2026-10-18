Украинские теннисистка одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчи

Ангелина Калинина (№48 WTA) и Дарья Снигур (№42 WTA) не смогли завершить финальные матчи квалификации турнира WTA 500 в китайском Нинбо. Обе украинские теннисистки 18 октября прекратили выступления из-за проблем со здоровьем, причем каждая из них перед отказом обращалась за медицинской помощью.

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Калинина играла против Александры Саснович из Беларуси. Украинка снялась в первом сете при счете 3:5. По ходу встречи она вызывала врача на корт из-за проблем с бедром, после чего решила не продолжать матч.

Снигур выступала против польской теннисистки Катажины Кавы. После проигранного первого сета украинка обратилась за медицинской помощью, но попыталась продолжить встречу. Во второй партии Снигур уступала со счетом 0:2 и после этого отказалась от дальнейшей борьбы.

Обе спортсменки успешно начали квалификацию и дошли до решающих матчей за выход в основную сетку. Снигур, получившая первый номер посева в отборе, в стартовом раунде победила китаянку Линь Юйцзюнь со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

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Калинина, посеянная под третьим номером, в первом круге прошла швейцарку Симону Вальтерт. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу украинки.

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Несмотря на снятие с финальных матчей, Калинина и Снигур сохраняют возможность попасть в основную сетку в статусе "лаки-лузеров". Они имеют самый высокий рейтинг среди теннисисток, проигравших в финале квалификации. Если обе спортсменки восстановятся и смогут продолжить выступления, место в основной сетке разыграют между собой.

Украину в основной сетке турнира в Нинбо гарантированно представит Марта Костюк. Еще одна представительница страны, Элина Свитолина, снялась с соревнований до их начала. Ранее теннисистка досрочно завершила выступление на турнире в Ухане из-за травмы руки.

Даяна Ястремская не смогла пройти первый раунд квалификации, уступив Камилле Рахимовой. Юлия Стародубцева завершила выступления в полуфинале отбора, проиграв Анастасии Захаровой со счетом 1:6, 5:7.