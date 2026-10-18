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Украинские теннисистка одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчи

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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Украинские теннисистка одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчи
Украину в основной сетке турнира в Нинбо гарантированно представит Марта Костюк

Ангелина Калинина (№48 WTA) и Дарья Снигур (№42 WTA) не смогли завершить финальные матчи квалификации турнира WTA 500 в китайском Нинбо. Обе украинские теннисистки 18 октября прекратили выступления из-за проблем со здоровьем, причем каждая из них перед отказом обращалась за медицинской помощью.

Украинские теннисистка одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчи

Ангелина Калинина

Калинина играла против Александры Саснович из Беларуси. Украинка снялась в первом сете при счете 3:5. По ходу встречи она вызывала врача на корт из-за проблем с бедром, после чего решила не продолжать матч.

Украинские теннисистка одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчи

Калинина взяла медицинский таймаут по ходу встречи. Источник: Кадр из видео

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Снигур выступала против польской теннисистки Катажины Кавы. После проигранного первого сета украинка обратилась за медицинской помощью, но попыталась продолжить встречу. Во второй партии Снигур уступала со счетом 0:2 и после этого отказалась от дальнейшей борьбы.

Украинские теннисистка одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчи

Дарья Снигур

Обе спортсменки успешно начали квалификацию и дошли до решающих матчей за выход в основную сетку. Снигур, получившая первый номер посева в отборе, в стартовом раунде победила китаянку Линь Юйцзюнь со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

Украинские теннисистка одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчи

Дарья Снигур

Калинина, посеянная под третьим номером, в первом круге прошла швейцарку Симону Вальтерт. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу украинки.

Украинские теннисистка одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчи

Ангелина Калинина

Несмотря на снятие с финальных матчей, Калинина и Снигур сохраняют возможность попасть в основную сетку в статусе "лаки-лузеров". Они имеют самый высокий рейтинг среди теннисисток, проигравших в финале квалификации. Если обе спортсменки восстановятся и смогут продолжить выступления, место в основной сетке разыграют между собой.

Украину в основной сетке турнира в Нинбо гарантированно представит Марта Костюк. Еще одна представительница страны, Элина Свитолина, снялась с соревнований до их начала. Ранее теннисистка досрочно завершила выступление на турнире в Ухане из-за травмы руки.

Даяна Ястремская не смогла пройти первый раунд квалификации, уступив Камилле Рахимовой. Юлия Стародубцева завершила выступления в полуфинале отбора, проиграв Анастасии Захаровой со счетом 1:6, 5:7.

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