Украинская теннисистка возмутилась украинцами, которые ''слишком долго живут в свободной Украине и решили, будто им слишком многое позволено''

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№62 WTA) резко высказалась о реакции части украинцев на события в Петропавловской Борщаговке. Спортсменка назвала происходящее спровоцированной ситуацией и обвинила Россию в использовании подобных конфликтов для психологического воздействия на украинское общество.

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Олейникова призналась, что изначально не собиралась комментировать произошедшее, поскольку считает его очевидной постановочной провокацией. Однако поведение некоторых украинцев вызвало у нее возмущение.

По мнению теннисистки, российская сторона умело использует психологические методы воздействия, в том числе разногласия внутри украинского общества. Она также резко раскритиковала мужчин, которые, по ее словам, уклоняются от обязанностей перед государством, а также женщин, которые поддерживают отношения с такими мужчинами, предпочитая комфортные условия жизни.

"Но в какой момент это начало переходить все возможные границы? Слишком долго живете в свободной Украине, что решили, будто вам слишком многое позволено?" – написала спортсменка.

В завершение Олейникова напомнила о преступлениях российских военных против мирных жителей, в частности о расстрелах людей со связанными руками.

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"Забыли, как российские войска стреляли в затылок людям со связанными руками? И что вас это не коснулось только благодаря жертвам тех людей, на которых вы позволяете себе рот открывать?" – написала 25-летняя Александра у себя в сторис.

Напомним, что теннисистка родилась в Киеве и продолжает жить и тренироваться в Украине даже во время войны. Ее отец, Денис Олейников, работает тренером и служит в рядах Вооруженных сил Украины.

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В мае WTA угрожала спортсменке дисквалификацией после того, как она жестко раскритиковала первую ракетку мира Арину Соболенко и россиянок, которые поддерживают агрессию РФ.

В начале сентября Олейникову исключили из сборной Украины по теннису.

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