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Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
2,2 т.
Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото
Диана и Александр стали одной из самых ярких, титулованных и медийных звездных пар

Украинская спринтерка Диана Гончаренко в конце августа 2026 года вышла замуж за Александра Погорилко, который представляет национальную сборную в беге на 400 метров. Свадьба состоялась 29 августа, а молодожены поделились кадрами торжества в социальных сетях лишь накануне.

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко вышла замуж за Александра Погорилко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко и Александр Погорилко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

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Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко и Александр Погорилко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко и Александр Погорилко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

Как прошла свадьба Дианы Гончаренко и Александра Погорилко

О свадьбе спортсменов сообщили 29 августа украинские спортивные медиа. Гончаренко опубликовала свадебные фотографии и подписала их словами: "Наш особенный день".

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко и Александр Погорилко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко и Александр Погорилко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

Гончаренко и Погорилко не скрывали отношений до свадьбы и регулярно публиковали совместные фотографии.

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко и Александр Погорилко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

В июне 2026 года спринтерка также показала снимки с девичника, после которого подписчики ждали официального объявления о бракосочетании.

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко и Александр Погорилко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

Что известно о Диане Гончаренко

Диане Гончаренко 22 года. Она специализируется на коротких дистанциях и выступает в беге на 60 и 100 метров. Спортсменка неоднократно становилась чемпионкой Украины в этих дисциплинах.

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

Гончаренко родилась в Сумах. До занятий легкой атлетикой она занималась акробатикой и получила звание мастера спорта. В дальнейшем спринт стал ее основной специализацией.

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

В международной карьере украинской легкоатлетки были выступления на Европейских играх и чемпионате Европы среди юниоров в Иерусалиме. На национальном уровне она завоевала несколько титулов на дистанциях 60 и 100 метров.

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Диана Гончаренко. Источник: instagram.com/goncharenko_43/

Александр Погорилко установил рекорд Украины

Избраннику Гончаренко 26 лет. Александр Погорилко входит в число ведущих украинских бегунов на дистанции 400 метров и представляет национальную сборную.

В 2025 году легкоатлет установил рекорд Украины, преодолев круговую дистанцию за 44,81 секунды. Этот результат стал национальным рекордом в беге на 400 метров.

Таким образом, семья объединила двух представителей украинской легкой атлетики, выступающих в спринтерских дисциплинах. Гончаренко специализируется на дистанциях 60 и 100 метров, а Погорилко соревнуется на 400-метровке.

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