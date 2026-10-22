Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Украинская спринтерка Диана Гончаренко в конце августа 2026 года вышла замуж за Александра Погорилко, который представляет национальную сборную в беге на 400 метров. Свадьба состоялась 29 августа, а молодожены поделились кадрами торжества в социальных сетях лишь накануне.

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Как прошла свадьба Дианы Гончаренко и Александра Погорилко

О свадьбе спортсменов сообщили 29 августа украинские спортивные медиа. Гончаренко опубликовала свадебные фотографии и подписала их словами: "Наш особенный день".

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Гончаренко и Погорилко не скрывали отношений до свадьбы и регулярно публиковали совместные фотографии.

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В июне 2026 года спринтерка также показала снимки с девичника, после которого подписчики ждали официального объявления о бракосочетании.

Что известно о Диане Гончаренко

Диане Гончаренко 22 года. Она специализируется на коротких дистанциях и выступает в беге на 60 и 100 метров. Спортсменка неоднократно становилась чемпионкой Украины в этих дисциплинах.

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Гончаренко родилась в Сумах. До занятий легкой атлетикой она занималась акробатикой и получила звание мастера спорта. В дальнейшем спринт стал ее основной специализацией.

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В международной карьере украинской легкоатлетки были выступления на Европейских играх и чемпионате Европы среди юниоров в Иерусалиме. На национальном уровне она завоевала несколько титулов на дистанциях 60 и 100 метров.

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Александр Погорилко установил рекорд Украины

Избраннику Гончаренко 26 лет. Александр Погорилко входит в число ведущих украинских бегунов на дистанции 400 метров и представляет национальную сборную.

В 2025 году легкоатлет установил рекорд Украины, преодолев круговую дистанцию за 44,81 секунды. Этот результат стал национальным рекордом в беге на 400 метров.

Таким образом, семья объединила двух представителей украинской легкой атлетики, выступающих в спринтерских дисциплинах. Гончаренко специализируется на дистанциях 60 и 100 метров, а Погорилко соревнуется на 400-метровке.