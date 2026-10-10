Украинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое ''золото'' чемпионата мира для своей новой родины. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Как сложилась судьба непубличных сыновей Нины Матвиенко и где сейчас живут ее внучки. ФотоКак сложилась судьба непубличных сыновей Нины Матвиенко и где сейчас живут ее внучки. ФотоУкраине нужно готовиться к сценарию, когда европейское единство может быть разрушено. Как минимизировать риски для страны? Интервью с КулебойУкраине нужно готовиться к сценарию, когда европейское единство может быть разрушено. Как минимизировать риски для страны? Интервью с КулебойСилы обороны уничтожили ещё 1420 оккупантов, сожгли 50 артиллерийских систем и 6 средств ПВО армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны уничтожили ещё 1420 оккупантов, сожгли 50 артиллерийских систем и 6 средств ПВО армии РФ: данные ГенштабаОтключение электроэнергии в УкраинеВ Украине ввели новые графики отключений: где и как долго не будет светаКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыВ Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видеоВ Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видеоВ российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видеоВ российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео"Обмен мнениями был плодотворным": Уиткофф рассказал о результатах встречи представителей Украины, США и Европы в Майами"Обмен мнениями был плодотворным": Уиткофф рассказал о результатах встречи представителей Украины, США и Европы в МайамиОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. Фото"Вечная скорбь и вечная слава": на войне погиб сержант бригады "Кара-Даг". Фото"Вечная скорбь и вечная слава": на войне погиб сержант бригады "Кара-Даг". Фото

Украинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое "золото" чемпионата мира для своей новой родины. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
icon 585
Украинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое "золото" чемпионата мира для своей новой родины. Видео
22-летняя спортсменка произвела настоящий фурор на мундиале

22-летняя уроженка Покрова (Днепропетровская область) Елизавета Литвиненко стала чемпионкой мира по дзюдо в весовой категории до 78 кг, представляя Объединенные Арабские Эмираты. В финале турнира в Баку экс-украинка победила француженку Кайлу Иссуфи и принесла сборной ОАЭ первую золотую медаль в истории чемпионатов мира по дзюдо.

Украинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое ''золото'' чемпионата мира для своей новой родины. Видео

Литвиненко выиграла ЧМ по дзюдо. Источник: instagram.com/lizajudo/

Решающая схватка началась с равной борьбы, однако примерно через две минуты Литвиненко воспользовалась неудачной атакой соперницы и провела результативную контратаку. Прием ко-ути-гари принес ей оценку "вазари".

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 2,1 т.
Чемпионку ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага
icon 2,1 т.
Чемпионку ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага
Елена ПавловаЕлена Павлова
icon 1,0 т.
"В безопасности чувствую себя только дома": Магучих рассказала о своих ощущениях за границей, о том, кем она восхищается в музыке и какую суперсилу хотела бы иметь
icon 1,0 т.
"В безопасности чувствую себя только дома": Магучих рассказала о своих ощущениях за границей, о том, кем она восхищается в музыке и какую суперсилу хотела бы иметь
Артём РоссинскийАртём Россинский
icon 240
В УПЛ – революция! Впервые за 34 года ее может выиграть не "Динамо" и не "Шахтер". Доказываем почему
icon 240
В УПЛ – революция! Впервые за 34 года ее может выиграть не "Динамо" и не "Шахтер". Доказываем почему

Вскоре дзюдоистка из ОАЭ вновь воспользовалась ошибкой Иссуфи. Литвиненко провела бросок учи-мата и заработала вторую оценку "вазари", досрочно завершив финальный поединок.

Украинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое ''золото'' чемпионата мира для своей новой родины. Видео

Литвиненко после победы. Источник: instagram.com/lizajudo/

"Я очень счастлива. Это трудно описать, потому что одновременно я очень устала. Это был действительно хороший день, я чувствовала себя хорошо с самого начала. Все складывалось идеально: от пробуждения и разминки до поединков, которые шли один за другим. Мне еще нужно время, чтобы все осознать", – сказала Литвиненко после финала.

Дзюдоистка также отметила, что рада войти в историю сборной ОАЭ и поблагодарила команду за поддержку. По ее словам, дополнительную радость принесло присутствие на чемпионате членов ее семьи.

Украинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое ''золото'' чемпионата мира для своей новой родины. Видео

Литвиненко с золотой медальб. Источник: instagram.com/lizajudo/

Литвиненко родилась в Орджоникидзе (с 2016 года – Покров) Днепропетровской области и ранее выступала за сборную Украины. Елизавета в 2022-м завоевала "бронзу" взрослого чемпионата мира, становилась чемпионкой Европы среди кадетов и юниоров, а также выиграла Европейский юношеский олимпийский фестиваль. 

Украинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое ''золото'' чемпионата мира для своей новой родины. Видео

Елизавета Литвиненко с медалями. Источник: instagram.com/lizajudo

На Олимпийских играх 2024 года в Париже она дошла до четвертьфинала.

Украинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое ''золото'' чемпионата мира для своей новой родины. Видео

Елизавета Литвиненко. Источник: instagram.com/lizajudo

В 2025 году спортсменка сменила спортивное гражданство и начала представлять Объединенные Арабские Эмираты.

Украинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое ''золото'' чемпионата мира для своей новой родины. Видео

Елизавета Литвиненко в форме сборной ОАЭ. Источник: Главком

facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться