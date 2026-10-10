Украинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое ''золото'' чемпионата мира для своей новой родины. Видео

22-летняя уроженка Покрова (Днепропетровская область) Елизавета Литвиненко стала чемпионкой мира по дзюдо в весовой категории до 78 кг, представляя Объединенные Арабские Эмираты. В финале турнира в Баку экс-украинка победила француженку Кайлу Иссуфи и принесла сборной ОАЭ первую золотую медаль в истории чемпионатов мира по дзюдо.

Видео дня

Решающая схватка началась с равной борьбы, однако примерно через две минуты Литвиненко воспользовалась неудачной атакой соперницы и провела результативную контратаку. Прием ко-ути-гари принес ей оценку "вазари".

Вскоре дзюдоистка из ОАЭ вновь воспользовалась ошибкой Иссуфи. Литвиненко провела бросок учи-мата и заработала вторую оценку "вазари", досрочно завершив финальный поединок.

"Я очень счастлива. Это трудно описать, потому что одновременно я очень устала. Это был действительно хороший день, я чувствовала себя хорошо с самого начала. Все складывалось идеально: от пробуждения и разминки до поединков, которые шли один за другим. Мне еще нужно время, чтобы все осознать", – сказала Литвиненко после финала.

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Дзюдоистка также отметила, что рада войти в историю сборной ОАЭ и поблагодарила команду за поддержку. По ее словам, дополнительную радость принесло присутствие на чемпионате членов ее семьи.

Главные истории дня

Литвиненко родилась в Орджоникидзе (с 2016 года – Покров) Днепропетровской области и ранее выступала за сборную Украины. Елизавета в 2022-м завоевала "бронзу" взрослого чемпионата мира, становилась чемпионкой Европы среди кадетов и юниоров, а также выиграла Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже она дошла до четвертьфинала.

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В 2025 году спортсменка сменила спортивное гражданство и начала представлять Объединенные Арабские Эмираты.