18-летняя украинская боксерка Кира Макогоненко получила предложение сменить спортивное гражданство и выступать за США на международных соревнованиях. Однако спортсменка отказалась от этого варианта и заявила, что намерена и дальше представлять Украину.

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Об этом Макогоненко рассказала в комментарии "Радио Свобода". По словам боксерки, решение остаться в украинской сборной связано с ее принципами и желанием выступать под национальным флагом.

"Я не хочу предавать ни себя, ни свои принципы, ни свою страну и хочу так же выступать с нашим флагом", – заявила спортсменка.

Макогоненко также отметила, что война стала для нее дополнительной мотивацией продолжать боксерскую карьеру и представлять Украину на международной арене.

"Война очень мотивирует меня выступать, боксировать и представлять Украину на международных соревнованиях. Чтобы наш гимн звучал на весь мир, чтобы наш флаг поднимался и все видели, какая у нас сильная страна, какие у нас сильные люди. Я с гордостью представляю нашу Украину", – сказала боксерка.

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее Макогоненко признавалась, что получила новые предложения о смене спортивного гражданства после победы на чемпионате мира среди спортсменок до 19 лет. Одним из вариантов ей назвали США, где 18-летней уроженке Харькова предлагают продолжить карьеру на профессиональном ринге, однако она не собирается отказываться от выступлений за Украину.

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Еще в мае 2026 года она рассказывала, что с ней и ее отцом связывались представители других государств. Среди заинтересованных стран тогда фигурировали Австралия и США. Взамен на выступления под чужим флагом спортсменке обещали финансовую поддержку, жилье и другие условия.

В 2026 году Кира завоевала "золото" молодежного чемпионата мира по боксу в возрастной категории U-19. На пути к титулу украинка провела четыре поединка, победив представительниц Польши, Венесуэлы, Италии и Китая.

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В финале ей противостояла высокая китайская боксерша с длинными руками. Макогоненко призналась, что соперница доставила ей немало трудностей, однако украинка сумела подобрать тактику и добиться победы.