Украинская боксерша-красавица выиграла ''золото'' чемпионата мира. Видео

Восходящая звезда украинского бокса Кира Макогоненко взяла "золото" юниорского чемпионата мира, который в эти дни проходит в черногорской Будве. Наша соотечественница первенствовала в весовой категории до 54 килограмм, подтвердив звание одной из фавориток турнира.

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Макогоненко поочередно побила соперница из Польши, Венесуэлы и Италии, а в финале вышла на представительницу Китая Янг Сируи. Розовая пантера, как называют 18-летнюю харьковчанку имела тотальное преимущество и закономерно выиграла поединок на карточках судей – 4:1.

Юная боксерша стала звездой соцсетей еще в школьном возрасте, когда видео ее тренировок собирали сотни тысяч просмотров. Уже тогда Макогоненко демонстрировала невероятное мастерство, особо поразив поклонников спорта скоростью своих ударов и выносливостью.

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В нынешнем году Кира подписала контракт с промоутерской компанией легендарного Александра Усика Usyk-17 Promotions. В марте она дебютировала на профессиональном ринге, а в июле-2025 она провела выставочный бой в андеркарте противостояния украинского суперчемпиона и британца Даниеля Дюбуа.

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Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко неожиданно решил возобновить карьеру.