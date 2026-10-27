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Украинская боксерша-красавица выиграла "золото" чемпионата мира. Видео

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
747
Украинская боксерша-красавица выиграла "золото" чемпионата мира. Видео
Макогоненко стала чемпионкой мира среди юношей

Восходящая звезда украинского бокса Кира Макогоненко взяла "золото" юниорского чемпионата мира, который в эти дни проходит в черногорской Будве. Наша соотечественница первенствовала в весовой категории до 54 килограмм, подтвердив звание одной из фавориток турнира.

Макогоненко поочередно побила соперница из Польши, Венесуэлы и Италии, а в финале вышла на представительницу Китая Янг Сируи. Розовая пантера, как называют 18-летнюю харьковчанку имела тотальное преимущество и закономерно выиграла поединок на карточках судей – 4:1.

Украинская боксерша-красавица выиграла ''золото'' чемпионата мира. Видео

Кира Макогоненко на тренировке. Источник: Instagram Киры Макогоненко

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Юная боксерша стала звездой соцсетей еще в школьном возрасте, когда видео ее тренировок собирали сотни тысяч просмотров. Уже тогда Макогоненко демонстрировала невероятное мастерство, особо поразив поклонников спорта скоростью своих ударов и выносливостью.

В нынешнем году Кира подписала контракт с промоутерской компанией легендарного Александра Усика Usyk-17 Promotions. В марте она дебютировала на профессиональном ринге, а в июле-2025 она провела выставочный бой в андеркарте противостояния украинского суперчемпиона и британца Даниеля Дюбуа.

Украинская боксерша-красавица выиграла ''золото'' чемпионата мира. Видео

Макогоненко дебютировала на профессиональном ринге. Источник: Instagram Киры Макогоненко

Украинская боксерша-красавица выиграла ''золото'' чемпионата мира. Видео

Кира Макогоненко. Источник: Instagram Киры Макогоненко

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко неожиданно решил возобновить карьеру.

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