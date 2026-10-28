Украина завоевала ''золото'' чемпионата мира по борьбе. Видео

Украинская борчиха вольного стиля Анастасия Алпеева стала чемпионкой мира 2026 года в весовой категории до 76 кг. В финале мундиаля, который проходит в Астане (Казахстан) на арене "Barys Arena" с 24 октября по 1 ноября, 24-летняя уроженка Волыни победила представительницу Индии Каджал Дхочак со счетом 8:6 и принесла сборной Украины первую медаль на турнире.

Видео дня

Решающая схватка получилась напряженной. Алпеева первой заработала балл, вытолкнув соперницу за пределы ковра, однако индийская спортсменка дважды сравнивала счет. При результате 4:4 преимущество по последнему результативному действию было у Кажал, поэтому украинке требовалось изменить ход борьбы.

Развязка наступила за 13 секунд до окончания поединка. Алпеева провела результативную атаку, за которую получила четыре балла, и вышла вперед со счетом 8:4. Соперница успела сократить отставание, но украинская спортсменка удержала преимущество и выиграла финал со счетом 8:6.

На пути к решающей схватке Алпеева уверенно прошла полуфинал, победив представительницу Турции Кадри Акcой Кочак со счетом 11:0.

РЕКЛАМА

Завоеванная медаль стала первой для Украины на чемпионате мира 2026 года. Ранее Оксана Ливач, Соломия Винник и Парвиз Насибов уступили в поединках за "бронзу" в женской и греко-римской борьбе.

Для Алпеев этот титул стал лучшим результатом на взрослых чемпионатах мира. В 2025 году она заняла пятое место. Кроме того, украинка первой среди представительниц страны выиграла чемпионат мира в тяжелой весовой категории 72-76 кг: ранее украинские борчихи в этом дивизионе получали на мировых первенствах только бронзовые награды.

Главные истории дня

В 2026 году Алпеев также стала чемпионкой Европы в весовой категории до 76 кг. Таким образом, за один сезон она выиграла два крупнейших международных титула в своей дисциплине.