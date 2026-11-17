Нападающий сборной Украины по футболу Даниил Сикан открыл счет на 1-й минуте заключительного матча группового этапа Лиги наций УЕФА против сборной Грузии, который проходит сегодня, 17 ноября 2026 года, в словацком Кошице. 25-летний форвард бельгийского "Андерлехта" поразил ворота Гиорги Мамардашвили уже на 54-й секунде.

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Это стало быстрейшим голом сборной Украины в официальных играх. Предыдущий рекорд принадлежал Роману Яремчуку, который отличился на второй минуте встречи с Казахстаном в отборе ЧМ-2022 1 сентября 2021 года. Тогда матч завершился со счетом 2:2.

В товарищеских играх украинцы дважды забивали уже на первой минуте. Андрей Ярмоленко поразил ворота Уругвая на 15-й секунде встречи 2 сентября 2011 года в Харькове, однако Украина уступила со счетом 2:3. Сергей Ребров забил Грузии на 53-й секунде товарищеского матча, состоявшегося 19 августа 1998 года.

Полузащитник сборной Грузии Зурико Давиташвили неудачно отдал передачу назад. Сикан перехватил мяч, продвинулся в направлении штрафной площадки и нанес точный удар низом под дальнюю штангу. Мамардашвили не успел среагировать на удар украинского форварда.

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После просмотра эпизода с помощью VAR арбитры подтвердили взятие ворот. Таким образом, Украина повела в счете уже на первой минуте встречи.

Для Сикана этот гол стал вторым в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

Встреча имеет значение для распределения мест в группе. Сборной Украины, которой руководит Андреа Мальдера, достаточно не проиграть Грузии, чтобы сохранить третью позицию и избежать вылета в дивизион C.

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