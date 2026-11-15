Украина выразила протест Израилю из-за хоккейного матча с подсанкционными россиянами

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор на медицину для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать 49 тыс. грнСборная Украины по футболу получила возможных соперников в отборе Евро-2028Сборная Украины по футболу получила возможных соперников в отборе Евро-2028Вопрос территорий Украины не камень преткновения для Путина. Интервью с КурносовойВопрос территорий Украины не камень преткновения для Путина. Интервью с КурносовойКакой будет зима в Украине: климатолог дала общий прогнозКакой будет зима в Украине: климатолог дала общий прогнозИталия предоставит Украине доступ к двум военным спутникам: какое условие назвалиИталия предоставит Украине доступ к двум военным спутникам: какое условие назвалиОккупанты впервые показали запуск "Бандероли" с земли: почему для Украины это еще опаснееОккупанты впервые показали запуск "Бандероли" с земли: почему для Украины это еще опаснее"Каждый день пытаются убить": звезда "Квартала 95" Кирилл Ганин рассказал о самом большом страхе и особом подарке от командира"Каждый день пытаются убить": звезда "Квартала 95" Кирилл Ганин рассказал о самом большом страхе и особом подарке от командираВ SpaceX пояснили последнее ограничение работы Starshield для Украины: что на этот разВ SpaceX пояснили последнее ограничение работы Starshield для Украины: что на этот разГде смотреть Свитолину против первой ракетки России в финале Итогового турнира. Расписание трансляций WTA Finals 2026Где смотреть Свитолину против первой ракетки России в финале Итогового турнира. Расписание трансляций WTA Finals 2026Иллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными рукамиУкраинским пенсионерам могут доплачивать почти 6 тыс. грн ежемесячно: кто имеет право на надбавку
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Украина выразила протест Израилю из-за хоккейного матча с подсанкционными россиянами

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
5,3 т.
Украина выразила протест Израилю из-за хоккейного матча с подсанкционными россиянами
Украина выразила протест Израилю из-за хоккейного матча с подсанкционными россиянами

Посольство Украины в Израиле направило официальное письмо министру культуры и спорта страны Мики Зохару с требованием обратить внимание на проведение показательного хоккейного матча с участием российских представителей. Дипломаты опасаются, что мероприятие в Ашдоде используют для российской пропаганды и создания впечатления о возвращении России к международной нормальности.

Украина выразила протест Израилю из-за хоккейного матча с подсанкционными россиянами

Вячеслав Фетисов. Источник: ТАСС

Матч между командой "Легенды российского хоккея" и израильскими хоккейными звездами запланирован на арене Blue Ice Arena в воскресенье, 15 ноября. Его проведение приурочено к 35-летию восстановления дипломатических отношений между Израилем и Россией.

В состав российской команды входит бывший хоккеист, а ныне депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов. В отношении него действуют международные санкции. Украинская сторона также обратила внимание на возможное участие других представителей российского политического истеблишмента.

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
9,0 т.
Украинский футболист-чемпион отказался приезжать в сборную Украины и принял польское гражданство
9,0 т.
Украинский футболист-чемпион отказался приезжать в сборную Украины и принял польское гражданство
Максим ИншаковМаксим Иншаков
5,7 т.
"Агрессивно радовались". Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со Свитолиной
5,7 т.
"Агрессивно радовались". Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со Свитолиной
Максим ИншаковМаксим Иншаков
6,2 т.
"Все несколько искажают". Свитолина прокомментировала гнусную выходку Соболенко в матче Итогового турнира. Видео
6,2 т.
"Все несколько искажают". Свитолина прокомментировала гнусную выходку Соболенко в матче Итогового турнира. Видео
Украина выразила протест Израилю из-за хоккейного матча с подсанкционными россиянами

Путин и Фетисов. Источник: РБК

В обращении к Мики Зохару посольство попросило проверить организаторов матча, источники финансирования мероприятия и возможные связи с российскими государственными учреждениями. Кроме того, дипломаты призвали оценить последствия участия подсанкционных лиц с учетом израильского законодательства.

Украина выразила протест Израилю из-за хоккейного матча с подсанкционными россиянами

Фетисов (справ) с Путиным на хоккее

Украинское посольство подчеркнуло, что Москва систематически использует спортивные и культурные мероприятия, которые позиционируются как неполитические, для продвижения интересов Кремля.

"Мы обеспокоены тем, что это событие могут использовать для создания иллюзии возвращения к международной нормальности и ослабления дипломатической изоляции России", – говорится в заявлении дипломатического представительства.

Украина выразила протест Израилю из-за хоккейного матча с подсанкционными россиянами

Украина протестует против матча в Израиле. Источник: Embassy of Ukraine in the State of Israel

В посольстве также напомнили, что Россия продолжает атаковать гражданское население и критическую инфраструктуру Украины. Украинские дипломаты заявили, что спорт не должен становиться инструментом легитимизации российской агрессии или замалчивания страданий украинцев.

Похожие темы
ИзраильВячеслав ФетисовВячеслав Фетисов
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!