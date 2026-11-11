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Украина выиграла историческое "золото" на юношеских Олимпийских играх. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
519
Украина выиграла историческое "золото" на юношеских Олимпийских играх. Видео
Наши футзалистки продемонстрировали фантастическую волю к победе

Девичья сборная Украины по футзалу, обыграв в финале команду Венесуэлы со счетом 4:3, стала победителем юношеских Олимпийских игр-2026, проходящих в сенегальском Дакаре. Решающий мяч украинки забили в дополнительное время, завоевав первую в истории страны награду высшей пробы в футзале на этих соревнованиях.

Украинки с первых минут завладели инициативой и уже в стартовом отрезке создали несколько опасных моментов. Валерия Юхновец трижды угрожала воротам соперниц, а еще один удар нанесла Маргарита Ручка.

Именно Ручка открыла счет на седьмой минуте. После удара Юхновец голкипер Венесуэлы отбила мяч, но первой на добивании оказалась украинская футзалистка, отправившая его в сетку.

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Украина выиграла историческое ''золото'' на юношеских Олимпийских играх. Видео

Украина обыграла Венесуэлу

После пропущенного гола венесуэлки активизировались в атаке. Кира Гуленко несколько раз выручила сборную Украины, однако на 16-й минуте Эльянис Пас воспользовалась ошибкой Алины Гордиенко и восстановила равновесие.

Второй тайм начался с быстрого гола украинок. Уже через семь секунд после возобновления игры Оксана Шевчук выполнила длинную передачу практически через все поле, а Ручка отправила мяч в правый угол ворот. Таким образом, Маргарита оформила дубль и снова вывела Украину вперед.

Украина выиграла историческое ''золото'' на юношеских Олимпийских играх. Видео

Девичья сборная Украины по футзалу

Венесуэла отыгралась на 31-й минуте благодаря точному удару Валески Гутельяс. За четыре минуты до окончания основного времени Ева Щавинская вновь обеспечила украинкам преимущество, поразив дальний угол ворот.

Украина выиграла историческое ''золото'' на юношеских Олимпийских играх. Видео

Валерия Юхновец и Аделина Власенко

Однако удержать победный счет в основное время не удалось. За 20 секунд до финальной сирены венесуэлки забили третий мяч и перевели встречу в дополнительное время.

Развязка наступила в овертайме. После передачи Ангелины Запорожец Аделина Власенко отправила мяч в ворота Венесуэлы и установила окончательный счет: 4:3 в пользу Украины.

Украина выиграла историческое ''золото'' на юношеских Олимпийских играх. Видео

Украина выиграла у Венесуэлы. Источник: Кадр из видео

Историческое достижение сборной Украины

Победа в финале принесла женской сборной Украины первое в истории "золото" юношеских Олимпийских игр по футзалу. Примечательно, что до турнира 2026 года украинским футзалистам не удавалось попасть на соревнования с момента включения этого вида спорта в программу Игр в 2018 году.

Украина выиграла историческое ''золото'' на юношеских Олимпийских играх. Видео

Украина взяла "золото"

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "золото" юношеских Олимпийских игр завоевала украинская метательница молота Милания Кохан.

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