Федерация плавания Украины (ФПУ) объявила об отказе выставлять национальную команду на чемпионат мира на короткой воде, который в начале декабря пройдет в Китае. Наша страна впервые с момента основания турнира в 1993 году не примет участие в престиженых соревнованиях, причем речь идет даже о спортсменах, которые добыли путевки на них.

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Об этом говорится в заявлении ФПУ на официальной странице в социальной сети Instagram. Отмечается, что решение было принято после обсуждения спортивных перспектив и календаря будущего сезона между самими спортсменами и руковожителями федерации.

"По обоюдному согласию решено сосредоточить подготовку на главных стартах 2027 года, в частности на соревнованиях на длинной воде", – говорится в обращении.

Кроме того, был учтен и фактор полномасштабной войны, которую против нашей страны ведет Россия. "Воздушные тревоги, ракетные и дроновые атаки, перебои с электроснабжением и повреждение спортивной инфраструктуры существенно осложняют тренировочный процесс", – подчеркнули в ФПУ.

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Предыдущие два мировых первенства сборная Украины завершала без наград. А в последний раз медаль чемпионата мира на короткой воде выигрывал Михаил Романчук – "бронза" на дистанции 1500 метров в 2021 году.

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