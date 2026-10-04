Украина – Венгрия: все подробности матча Лиги наций

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
СБУ сбила два российских истребителя на военном аэродроме в Адыгее: подробностиСБУ сбила два российских истребителя на военном аэродроме в Адыгее: подробности"Власть народу, мир миру": в Москве люди вышли на митинг, их массово задерживали. Видео"Власть народу, мир миру": в Москве люди вышли на митинг, их массово задерживали. ВидеоСилы обороны провели две успешные наступательные операции, — ЗеленскийСилы обороны провели две успешные наступательные операции, — Зеленский"Ненормальные сообщения": Зеленский ответил на заявление Гончаренко о переговорах с РФ. Видео"Ненормальные сообщения": Зеленский ответил на заявление Гончаренко о переговорах с РФ. ВидеоВладимир Путин"У Путина не было бы альтернатив": Шарп назвал фактор, который изменил бы войну на запугивание в пользу УкраиныВ Киеве водитель, скрывавшийся с места ДТП, напал на патрульных после аварии: им пришлось применить оружие. Видео с бодикамерВ Киеве водитель, скрывавшийся с места ДТП, напал на патрульных после аварии: им пришлось применить оружие. Видео с бодикамерКто может обратиться за оформлением льготы. Иллюстративное изображение.Украинцам могут перестать начислять льготу на коммунальные услуги: из-за чего исчезает скидка"Украинцы заслуживают большего": принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине и упрекнул мир в бездействии"Украинцы заслуживают большего": принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине и упрекнул мир в бездействииБывший охранник ликвидированного террориста Моторолы совершил зверское двойное убийство в Москве: подробностиБывший охранник ликвидированного террориста Моторолы совершил зверское двойное убийство в Москве: подробностиВ Запорожской области в результате ударов FPV-дронов есть погибшие и раненые. ФотоВ Запорожской области в результате ударов FPV-дронов есть погибшие и раненые. Фото

Украина – Венгрия: все подробности матча Лиги наций

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 1,8 т.
Украина – Венгрия: все подробности матча Лиги наций
Украина принимает Венгрию

Сборная Украины по футболу в понедельник, 5 октября, проведет матч четвертого группового турнира розыгрыша Лиги наций. В номинальной домашней игре в Словакии "сине-желтые" после фиаско с Северной Ирландии примут своих прямых конкурентов из Венгрии.

Встречу принимает стадион имени Антона Малатински в словацкой Трнаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Венгрия.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ВЕНГРИЯ

Любители спорта смогут следить за событиями матча благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир пройдет на каналах "Megogo Футбол Первый" и "Megogo Спорт", который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Украина – Венгрия: все подробности матча Лиги наций

Игроки сборной Украины. Источник: УАФ

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 17,0 т.
Футболисты сборной Украины не вышли на тренировку накануне матча с Венгрией. Видео
icon 17,0 т.
Футболисты сборной Украины не вышли на тренировку накануне матча с Венгрией. Видео
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 9,8 т.
Легендарный Леннокс Льюис сказал, кто победит в бою Фьюри – Джошуа
icon 9,8 т.
Легендарный Леннокс Льюис сказал, кто победит в бою Фьюри – Джошуа
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 3,9 т.
Дочь Гвардиолы дебютировала на Неделе моды в Париже на показе Виктории Бекхэм. Видео
icon 3,9 т.
Дочь Гвардиолы дебютировала на Неделе моды в Париже на показе Виктории Бекхэм. Видео

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ВЕНГРИЯ

Фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу украинцев достигают уровня 2,40. Ничья оценивается коэффициентом 3,30. А показатели на победу гостей представлены котировкой 2,80.

СУДЬИ НА УКРАИНА – ВЕНГРИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Хорватии, которую возглавляет Игорь Паяц. Ему будут ассистировать лайнсмены Боян Зобеница и Иван Михаль. Роль четвертого рефери исполнит Дарио Бел.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Марио Зебец.

Украина – Венгрия: все подробности матча Лиги наций

Андреа Мальдера. Источник: УАФ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Крупский, Забарный, Сарапий, Бондарь, Назарина, Очеретько, Бражко, Цыганков, Назаренко, Ванат.

Венгрия: Б.Тот – Осват, Орбан, Чингер, Маркграф, Шафер, Чонгвай, Собослаи, А.Тот, М.Тот, Лукач.

Украина – Венгрия: все подробности матча Лиги наций

Венгрия и Украина играют в Лиге наций. Источник: Венгерский футбольный союз

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды впервые сыграли друг с другом в официальном матче неделю назад, когда украинцы в Будапеште одержали минимальную победу 1:0.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды набрали по четыре очка, при этом "сине-желтые" опережают соперников благодаря успеху в личной встрече. Сборные отстают на три пункта от лидеров квартета североирландцев.

Украина – Венгрия: все подробности матча Лиги наций

Турнирная таблица группы 2 дивизиона В Лиги наций. Источник: УЕФА

Как сообщал OBOZ.UA, три футболиста сборной Украины не появились на тренировке национальной команды перед игрой с Венгрией.

Похожие темы
Лига нацийсборная Венгрии по футболуСборная Украины по футболу
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться