Украина сенсационно провалилась в первом домашнем матче Лиги наций, а Ризнык допустил роковую ошибку при выходе

Поединок лидеров группы 2 дивизиона В Лиги наций между Украиной и Северной Ирландией в словацкой Трнаве стал самым результативным матчем в нашей группе за первые три тура. После первого тайма подопечные Андреа Мальдеры уступали со счетом 0:2, проиграв верховую борьбу сопернику, пытались не опускать руки в первом домашнем матче ЛН, но были сенсационно разгромлены со счетом 0:3.

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Мальдера не скрывал, что во время первой части сборов и стартовых матчей нового сезона Лиги Наций его основной целью является изучение большинства игроков, ведь сборная сильно обновилась по сравнению с тем временем, когда он работал в штабе Шевченко и на Евро-2020. Поэтому итальянский специалист продолжал активно перетасовывать состав, ища новые интересные и результативные связки и формируя костяк "сине-желтых" на будущее.

Так, по сравнению с предыдущим матчем с Грузией Мальдера произвел целых девять замен. А самой значительной из свежих потерь стал Виталий Николенко, который получил травму и не играл во втором туре, а перед матчем с Северной Ирландией покинул расположение сборной. В то же время в стартовом составе "сине-желтых" появился ветеран Андрей Ярмоленко, которому не хватает всего одного гола, чтобы сравняться с Андреем Шевченко – 47 против 48.

За первые четыре встречи в нашей группе было забито лишь два гола, один из них – на счету Украины. Но это очень низкая результативность. Поэтому перед первым номинально домашним матчем в Трнаве Мальдер подчеркивал: "Нам нужно сделать все, чтобы наши нападающие могли забивать". Но все сложилось не так, как предполагалось.

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Все знали, что Северная Ирландия очень часто играет без мяча, но ей это совершенно не мешает создавать голевые моменты в стремительных контратаках или при стандартных положениях. Однако знать и удержать – совсем разные вещи. Первая массированная атака гостей произошла на седьмой минуте, но удар Девлинга из-за пределов штрафной площадки заблокировал Бражко.

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Ирландцы продолжали активно идти вперед и давить на украинцев. И все-таки добились своего. При этом хозяева забили гол в собственные ворота на ровном месте. На 8-й минуте, выбивая мяч из своей штрафной, наши защитники попали в Бражко, и мяч улетел на угловой в ситуации, которая не предвещала беды. А стандартные положения – это же хлеб ирландцев. После подачи с флажка они выиграли борьбу в воздухе, мяч после отскоков от газона и других футболистов оказался у ног Брауна, который с метра переиграл Ризника и открыл счет – 1:0.

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После этого Украина как бы и перехватила инициативу и пошла вперед, но много перепасовывалась в центре, не создавая серьезной угрозы для соперника. И только на 18-й минуте Судаков опасно пробил с левого фланга в ближний угол. Вратарь гостей не сразу, но все же зафиксировал мяч в руках.

Казалось, что "сине-желтые" понемногу нащупали слабые места в обороне соперника, но тут получили еще один удар под дых. Спенсер в центре поля отобрал мяч и начал атаку, которая завершилась навесом с правого фланга в центр нашей штрафной площадки, где Забарный не смог удержать Прайса, который пробил головой, не оставив шансов Ризнику.

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0:2 уже на 22-й минуте – это стало холодным душем. Но подопечные Мальдеры не растерялись и продолжали идти вперед. Тем более что по ходу игры ирландцы не имели такого преимущества, как на табло. Но на все 100 процентов реализовали свои моменты.

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На 26-й минуте Сарапий закрутил мяч в верхний угол, и вратарь в безумном прыжке выбил его на угловой. На 27-й очень опасно вдоль ворот простреливал Забарный, но никто не успел подставить ногу. Основная опасность во второй половине тайма у нас исходила преимущественно от Судакова, но порой "сине-желтые" слишком долго перебрасывали мяч друг другу у чужих ворот без создания остроты. Мы превосходили соперника по владению мячом 70% к 30%, имели хорошие моменты, но не могли ничего из этого извлечь для взятия ворот.

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Следующий опасный удар по воротам Ризника гости нанесли только на 41-й минуте и снова головой, но мимо ворот. Украина завершила тайм угловым, но при розыгрыше таких стандартов ирландцы чувствовали себя как рыба в воде.

Уже в начале второго тайма едва не отыграл один мяч Матвиенко, который ворвался в штрафную соперника, но в борьбе с защитником не смог прицельно пробить, и мяч пролетел мимо штанги. В конце первой 15-минутки в борьбе с Брауном в чужой штрафной падал Ярмоленко, но судья не счел, что тот толчок в спину заслуживает пенальти. Уже в следующей атаке очень опасно пробил издали Судаков – мяч просвистел над перекладиной.

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Но на 61-й минуте ирландцы снова показали зубы, и это привело к третьему голу в ворота "сине-желтых". Обычно очень надежный Ризник вышел вперед после скидки Брауна на партнера и ошибся – мяч проскочил между ног и коварно закатился в ворота.

Конечно, после этого Украине уже нечего было терять, и она всеми силами шла вперед. Матвей Пономаренко целился в дальний угол, но попал в штангу! Игра обострилась после выхода Сикана, но пробить ирландцев хозяева не смогли, что привело к первому поражению "Мальдеры" в официальном матче.

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Интересно, что до этого матча украинцы единственный раз уступали Северной Ирландии, но это произошло на Евро-2016. И это поражение во втором туре группового этапа не позволило "сине-желтым" выйти в плей-офф. При этом Ярмоленко – единственный, кто был на поле в противостоянии 10 лет назад и вышел на газон 2 октября в Трнаве.

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Северная Ирландия несколько неожиданно вышла в единоличные лидеры группы, продолжая серию без поражений. На ее счету семь очков с двумя победами и ничьей. Украина после трех туров остается второй в турнирной таблице, имея четыре очка. Столько же у Венгрии после победы над Грузией в параллельном матче 1:0.

Уже в понедельник, 5 октября "сине-желтые" в Транове принимают именно команду Марко Росси. И украинцам необходимо прибавлять в атаке, где пока есть проблемы с реализацией. К тому же из-за перебора желтых карточек не помогут партнерам Матвиенко и Сикан.

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