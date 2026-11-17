Женская сборная Украины уступила Франции во втором раунде отбора на Евробаскет-2027 – 108:60, но за это осеннее окно мы увидели, что команда Инны Кочубей способна удивлять и, как в старые добрые времена, давать бой сильнейшим сборным континента. Ведь после первой половины матча на условно домашнем паркете в Риге "сине-желтые" уступали вице-чемпионкам мира всего 2 очка.

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К матчу с Францией Украина подходила с победой над Люксембургом (64:52) и болезненным поражением от Великобритании (85:83) на старте второго раунда отбора на июньское первенство континента. Тогда как фаворитки группы француженки успели одержать 2 разгромные победы – над британками (104:57) и Люксембургом (100:49).

Кстати, из этого состава "ле бльо" 4 баскетболистки участвовали в финальной части чемпионата мира – центровые Мариэм Бадиан и Амината Гуэ, форвард Валериан Аяи, а также атакующий защитник Минья Туре. Однако украинки подошли к этому противостоянию без всякого страха. Да, многим молодым игрокам не хватало опыта, но они отдали на площадке все силы.

Начало матча в Риге стало огромным неприятным сюрпризом для Франции, ведь за 2:45 до окончания первой половины она уступала 12:18. Отличную первую десятиминутку провела Мириам Уро-Ниле, которая и обеспечила нам преимущество после первого перерыва – 22:19.

Но постепенно француженки нашли путь к чужому кольцу, предложив "сине-желтым" более агрессивную и плотную оборону. Запас украинки растаял. Но во второй четверти счет долгое время держался на отметке 26:28. Украинки тоже действовали агрессивно, не жалея ни себя, ни соперниц, не смущаясь того, что перед ними вторая сборная мира. Вовремя попала издали Татьяна Юркевичус, не позволив Франции уйти в отрыв.

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И благодаря этой колоссальной самоотдаче и хорошей реализации хозяйки ушли на вторую половину, уступая все те же два очка – 41:43. При этом на счету капитана Алины Ягуповой к тому моменту было всего два очка. То есть это уже была не команда одной баскетболистки, как очень часто случалось в последние годы, а полноценный коллектив, где каждый способен влиять на результат.

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Но очков Ягуповой очень не хватало, особенно в начале третьей четверти, когда француженки нащупали слабые места соперниц, заставляли их ошибаться при передачах, фолить и ушли в отрыв 54:43.

На этом отрезке нам было очень тяжело бороться под кольцом против 33-го номера гостей Маевы Джальди-Табди. В одном из эпизодов в борьбе с ней Бойко даже выписали неспортивный фол, и эта ситуация привела к максимальному преимуществу в этом матче – 20 очков (67:47). И это стало для команды Кочубей началом конца.

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Несмотря на это поражение, мы увидели огромный потенциал команды Инны Кочубей и ее молодых баскетболисток, которые бились на паркете, несмотря на все титулы и регалии. И в целом украинки прекрасно понимают, что уже давно не было такого хорошего шанса вернуться на Евробаскет. Ведь сейчас все в их руках.

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Да, есть Франция, которая играет в своей собственной лиге, но и ее мы немного потрепали. А вот Люксембург просто необходимо обыграть во второй раз уже в феврале на номинально домашнем паркете в Риге, а заодно и взять реванш у британок с преимуществом в 3 очка и более, что нашим девушкам вполне по силам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что женская сборная Украины на последней секунде проиграла Великобритании в отборе на Евробаскет-2027.