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Украина победила Россию и завоевала медаль Кубка мира фехтованию в женской шпаге. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
486
Украина победила Россию и завоевала медаль Кубка мира фехтованию в женской шпаге. Видео
Турнир состоялся в Китае

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала бронзовым призером этапа Кубка мира, который проходит в китайском Уси. В матче за третье место 15 ноября Анна Максименко, Инна Бровко, Влада Харькова и олимпийская чемпионка Яна Шемякина обыграли команду России со счетом 39:32.

Украина победила Россию и завоевала медаль Кубка мира фехтованию в женской шпаге. Видео

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала бронзовым призером этапа Кубка мира. Источник: instagram.com/cuiyu1989

Путь к медали украинские шпажистки начали с победы над Польшей в 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 45:36. В четвертьфинале сборная Украины с таким же результатом обыграла Южную Корею, которая занимает первое место в мировом командном рейтинге.

В полуфинале украинкам противостояла сборная Венгрии. Этот матч завершился поражением команды Яны Шемякиной со счетом 33:41. После этого украинские спортсменки получили возможность побороться за "бронзу" в поединке с россиянками.

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Украина победила Россию и завоевала медаль Кубка мира фехтованию в женской шпаге. Видео

Украина выиграла "бронзу". Источник: instagram.com/cuiyu1989

Встреча за третье место завершилась досрочно. Перед заключительным боем Украина имела преимущество в два укола, а 19-летняя Анна Максименко, которой предстояло завершать командный матч, увеличила отрыв до семи точных попаданий.

При счете 39:32 россиянки прекратили борьбу за несколько секунд до окончания основного времени.

Для женской сборной Украины это первая командная награда на этапах Кубка мира за последние два сезона. Ранее украинские шпажистки завоевывали "бронзу" командного турнира в Ванкувере в 2023 году, а в 2024-м стали серебряными призерами соревнований в канадском городе.

Украина победила Россию и завоевала медаль Кубка мира фехтованию в женской шпаге. Видео

Слева направо: Елена Кривицкая (не участвовала), Влада Харькова, Инна Бровко, Анна Максименко. Источник: International Fencing Federation

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