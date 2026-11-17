Сборная Украины по футболу сыграет во вторник, 17 ноября, заключительный матч группового турнира Лиги наций, в котором она уже потеряла шансы на топ-2. "Сине-желтые" под руководством тренера Андреа Мальдеры сразятся с Грузией за право гарантировать себе место в дивизионе В на следующий розыгрыш.

Видео дня

Поединок принимает стадион в словацком Кошице. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Грузия. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ГРУЗИЯ

Болельщики смогут увидеть прямой эфир игры благодаря видеосервису MEGOGO. Трансляция пройдет на канале "Megogo Футбол Первый", где она будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

Кроме того, матч бесплатно покажет телеканал "Megogo Спорт". Его сигнал доступен зрителям цифрового эфирного телевидения Т2 и абонентам кабельных сетей.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ГРУЗИЯ

Фаворитами встречи считаются украинские футболисты. Ставки на победу нашей сборной принимаются с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех грузинской национальной команды достигают уровня 3,50.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Крупский, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Ярмолюк, Очеретько, Кащук, Судаков, Сикан, Краснопир.

Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Двали, Гогличидзе, Лочошвили, Кочорашвили, Меквабишвили, Давиташвили, Чакветадзе, Квернадзе, Микаутадзе.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андреа Мальдера, главный тренер сборной Украины:

Главные истории дня

– Я ожидаю, что будет тяжело, потому что Грузия – очень хорошая команда. Но сейчас не время для слов, сейчас время играть. Мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть матч.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы и грузины потеряли шансы на повышение в классе. В очном противостоянии они определят, кто останется в дивизионе В, а кто отправится в плей-офф с вторыми командами групп Лиги С.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский назвал уровень игры сборной Украины в нынешнем розыгрыше Лиги наций сравнивым с европейскими "карликами".