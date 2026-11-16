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Украина – Франция: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
177
Украина – Франция: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027
Украинки играют с француженками в Риге

Женская сборная Украины по баскетболу во вторник, 17 ноября, проведет третий матч решающего раунда отборочного турнира к чемпионату Европы 2027 года. "Сине-желтые" под руководством тренерки Инны Кочубей в номинально домашней игре встретятся с фаворитом группы Францией, которая на минувшем первенстве заняла четвертое место.

Подеинок принимает Зал для командных видов спорта в столице Латвии. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Франция. Время начала – 15:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Увидеть противостояние можно будет благодаря трансляции на платформе "Киевстар ТВ". Также прямой эфир из Люксембурга покажет официальный канал Международной федерации баскетбола (FIBA) на видеохостинге YouTube.

Украина – Франция: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027

Лидер сборной Украины Алина Ягупова. Источник: ФИБА

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ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Явными фаворитками игры считаются гости. Ставки на победу "Ле блю" принимаются с коэффициентом 1,02. А показатели на успех украинок достигают увроня 11,60.

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Украина: Серафима Тихая, Анжелика Ляшко, Виктория Балабан, Юлия Гутевич, Карина Панчук, Дарья Кононученко, Вера Грималюк, Алина Ягупова, Елена Бойко, Екатерина Дике, Кристина Кулеша, Мириам Уро-Ниле, Татьяна Юркевичус, Анастасия Ковтун.

Франция: Нэлл Англома, Ваериани Айяи, Марием Бадиан, Ноэми Брошан, Сара Сиссе, Стелла Колас, Мари-Поль Далли, Маэва Джальди-Табди, Камиль Догю, Марин Фоту, Колин Франслен, Амината Гее, Инес Питарш-Гранель, Мигна Туре.

Украина – Франция: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027

Баскетболистки сборной Франция. Источник: ФИБА

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Инна Кочубей, тренерка сборной Украины:

– Франция – соперница высочайшего международного уровня. У них достаточно людей в ротации. Мы все понимаем, что матч будет сложным. Но я считаю, что особенно для молодых девушек это очень большая мотивация. Классная соперница, и нужно играть, показывать, что ты можешь, переходить на следующий уровень именно в матчах с такими командами.

Украина – Франция: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027

Инна Кочубей. Источник: ФИБА

Украина – Франция: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027

Турнирная таблица группы М. Источник: ФИБА

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинки после победы над Люксембургом и драматичного поражения от британок идут на третьем месте. Франция уверенно лидирует в группе.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2015. Групповой турнир

Украина – Франция – 55:79 (21:20, 12:15, 12:24, 10:20)

Евробаскет-2023. Отборочный турнир

Украина – Франция – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

Франция – Украина – 109:88 (32:20, 22:30, 32:26, 23:12)

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