Украина бойкотирует исторический чемпионат мира, который отдали Москве

Украинские тяжелоатлеты не будут выступать на чемпионате мира 2030 года, который Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) решила провести в Москве. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил, что Киев намерен оспорить это решение, поскольку турнир станет первым соревнованием такого уровня в олимпийском виде спорта, которое Россия получила после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Исполнительный комитет IWF назначил российскую столицу местом проведения мирового первенства среди взрослых. При этом соревнования будут иметь квалификационное значение для Олимпийских игр 2032 года в австралийском Брисбене: на турнире разыграют лицензии на участие в Играх.

Бидный прокомментировал решение федерации . По словам министра, предоставление России права принять чемпионат выходит за рамки рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

"Решение Международной федерации тяжелой атлетики пошло еще дальше и выходит за рамки этих рекомендаций. Это говорит о том, что влияние россиян в некоторых международных федерациях чрезвычайно сильное. Квинтэссенцией этого стало решение провести чемпионат мира 2030 года в Москве, где будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду в Брисбене 2032 года", заявил Бидный в интервью "Суспильне Спорт".

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Министр назвал проведение турнира в России "тревожным и недопустимым сигналом". Украина намерена обжаловать решение как в МОК, так и в IWF. Бедный также сообщил, что украинская сторона уже оспаривает решение олимпийского комитета о снятии санкций.

"Это решение имеет преимущественно символическое значение для россиян, но в таких условиях ни одна страна, которая себя уважает, не будет отправлять туда свою команду. Это тревожный и недопустимый сигнал, который мы будем оспаривать в МОК и Международной федерации тяжелой атлетики", – заявил глава украинского министерства.

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При этом Киев не намерен отказываться от участия в международных соревнованиях в целом. По словам Бидный, позиция Украины заключается в том, чтобы продолжать выступать на мировых спортивных площадках и не уступать их российским представителям. Однако чемпионат мира в Москве министр считает исключительным случаем.

"Наша общая позиция: участвовать в соревнованиях и не оставлять площадку россиянам. Но это экстраординарное решение, и, конечно, наши спортсмены в Москву не поедут", – подчеркнул Бидный.

Вместе с тем министр отметил, что до 2030 года ситуация может измениться. Он также поставил под сомнение возможность проведения чемпионата в России, несмотря на решение IWF.