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Принято официальное решение по России на чемпионате мира по хоккею U20

Максим ИншаковМаксим Иншаков
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Принято официальное решение по России на чемпионате мира по хоккею U20
Международная федерация хоккея опубликовала текст заявления у себя на сайте

Международная федерация хоккея (IIHF) официально подтвердила, что сборная России не выступит на молодежном чемпионате мира 2027 года. Турнир пройдет в Канаде в ранее запланированные сроки, несмотря на требования российской стороны перенести соревнования в другую страну.

В заявлении IIHF говорится, что российская команда U20 не сможет принять участие в первенстве из-за позиции канадского правительства и введенных им ограничений. Федерация сообщила, что получила соответствующее официальное уведомление от властей Канады.

Принято официальное решение по России на чемпионате мира по хоккею U20

Хоккеисты молодежной сборной Украины по хоккею

Совет IIHF рассмотрел возможность проведения соревнований в другой стране, однако после оценки альтернативных вариантов решил сохранить Канаду в качестве организатора. Матчи молодежного чемпионата мира состоятся с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире.

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Принято официальное решение по России на чемпионате мира по хоккею U20

IIHF. Источник: IIHF

Таким образом, российская сборная пропустит турнир, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, удовлетворившего апелляцию российской стороны и потребовавшего вернуть национальные команды РФ к международным соревнованиям.

Ситуация обострилась в начале ноября, когда премьер-министр Канады Марк Карни публично заявил о недопуске российских хоккеистов.

Принято официальное решение по России на чемпионате мира по хоккею U20

Премьер-министр Канады Марк Карни. Источник: CPAC

11 ноября канадское правительство официально уведомило IIHF об ограничениях на въезд российских игроков. Запрет распространяется в том числе на обладателей действующих виз, а получение нейтрального статуса не позволяет обойти установленные требования.

Принято официальное решение по России на чемпионате мира по хоккею U20

IIHF запретила участие России

После этого Федерация хоккея России потребовала перенести молодежный чемпионат мира в другую страну. Однако IIHF отклонила такой вариант и подтвердила проведение соревнований в Канаде.

Принято официальное решение по России на чемпионате мира по хоккею U20

Хоккеисты сборной России

В международной федерации также сообщили, что все национальные ассоциации, участвующие в турнире, уже получили информацию о принятом решении. Обновленное расписание матчей молодежного чемпионата мира и первенства мира U20 в дивизионе 1A будет опубликовано дополнительно.

Принято официальное решение по России на чемпионате мира по хоккею U20

Российский хоккей не пустят в Канаду

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