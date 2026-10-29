В топе – не Европа. Какие стадионы мира имеют наибольшую посещаемость и как здесь помогает Украина

Украинский футбольный фанат во время большой войны скучает не только по качественным матчам. Больше всего нам не хватает переполненных трибун, которые, к сожалению, невозможно создать даже в условно безопасных областях Украины. Поэтому мы решили взглянуть – а как обстоят дела в мире? Какие стадионы самые популярные? И где посещаемость составляет 100%? Рассказывает OBOZ.UA.

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Самая высокая посещаемость – преданность болельщиков

В первой десятке по посещаемости набралось 9 европейских команд. Но в этом списке не все даже медали получают! Например, в сезоне 26/27 в топ ворвался испанский "Бетис". В среднем на La Cartuja приходит 65 тысяч человек (90% занятых мест) – в последний раз что-то серьезное клуб выигрывал в 2022 году, Кубок Испании; ну и еще можно похвастаться серебром Лиги конференций 2 года назад. Или "Рома", у которой на Olimpico посещаемость составляет 94%. Римский клуб за последние 26 лет выиграл всего 6 трофеев, но сообщество не отворачивается от своей команды.

Традиционно другие клубы собирают много фанатов благодаря своим победным сериям. Это "Бавария" (99%), "Реал" (89%) и "Атлетико" (93%). Даже "Манчестер Юнайтед", несмотря на затяжной кризис без побед, все еще сохраняет любовь болельщиков: на каждый матч приходят 74 тысячи человек, это 99.73% от вместимости Old Trafford. Есть еще Giuseppe Meazza (или San Siro, как вам больше нравится), который делят между собой "Милан" и "Интер". У команд из итальянского города богатая история, и в последние годы они выиграли немало трофеев разного уровня, поэтому средняя посещаемость в 97% вполне закономерна.

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Особое место в рейтинге занимает дортмундская "Боруссия". Несмотря на то, что многие сообщества готовят перформансы, это может быть разовой акцией. Тогда как "Желтая стена" считается едва ли не лучшим фанатским движением, именно благодаря ей Westfalenstadion стал настолько популярным. А вы знали, что южная трибуна – самая большая стоячая трибуна в европейском футболе? Поэтому 25 тысяч человек, которые там собираются, становятся единым организмом. Ультрас "Боруссии" регулярно создают огромные баннеры и устраивают шоу флагов, а наклон сектора в целых 37 градусов создает невероятную акустику, которая пугает любого соперника. Эту тенденцию подхватывает весь дортмундский стадион, и немецкий стадион почти лучший в мире. К лидеру вернемся чуть позже.

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В топ-50 есть и другие стадионы за пределами Европы

На нашем континенте немало богатых клубов, которые могут позволить себе построить большую арену и собрать крутую фан-базу. Но и за пределами Европы найдутся лидеры по любви болельщиков. В Бразилии это "Коринтианс", Neo Química Arena – 49 тысяч мест и 83% посещаемости, а также "Фламенго", где на Estádio Jornalista Mário Filho в среднем четверть мест свободна. В топ-50 больше всего арен из Мексики – "Атлас" (56 тысяч – 73%), "Америка" (81 тысяча – 46%) и "Монтеррей" (53 тысячи – 81%).

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Есть даже представители Китая – клуб "Чэнду", хотя это выглядит странно, ведь футбол в Поднебесной не полюбили даже в 2010-х, когда там были мировые звезды. На местном Phoenix Hill 50 тысяч мест, средняя заполняемость – менее 81 процента. У команды "Иньбо" дела получше – на Dalian Suoyuwan, где есть 65 тысяч мест, занято 92%. Но вершину нашего списка занимает команда, о которой у нас знают не так много.

Абсолютный лидер – за пределами Европы

Mâs Monumental и местная команда "Ривер Плейт" в аргентинском Буэнос-Айресе возглавляют рейтинг. По данным Тransfermarkt, средняя посещаемость составляет 85 тысяч и 18 человек – это максимум. Рекорды начались после 2024 года, когда арена стала похожа на современный многофункциональный комплекс. Там убрали беговые дорожки и достроили нижние ярусы трибун, которые вплотную подходят к полю. Теперь это не только крупнейший стадион Южной Америки, но и место, где аншлаги не прекращаются. "Ривер Плейт" добился уникальной серии из более чем сотни аншлагов подряд, а каждый домашний матч становится магнитом для огромной фанатской базы.

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На сегодняшний день это более 350 тысяч участников, у которых есть постоянные абонементы или которые пытаются выхватить редкие свободные билеты. Однако из-за клубной системы приоритетного бронирования почти все билеты раскупают за считаные часы, еще до открытия общей продажи. Буэнос-Айрес известен фантастической культурой, в которой футбол – не просто развлечение, а образ жизни, поэтому Mâs Monumental заслуженно занимает первое место в мировом рейтинге самых посещаемых стадионов планеты.

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"Шахтер" помогает поддерживать английскую планку

К этой традиции присоединился и донецкий "Шахтер". Местный "Челси" на Stamford Bridge может принять 40 тысяч человек, а средняя посещаемость составляет 93%. Пока аристократы все еще пытаются зацепиться за зону еврокубков, у их болельщиков есть возможность посмотреть качественный футбол и услышать гимн Лиги чемпионов, потому что в 2026 году международные соревнования на эту арену не привозили. Например, на игру горняков с АЕКом пришли 21 тысяча зрителей. Матчи ЛЧ привлекают много фанатов – и это не только украинская диаспора, но и местные нейтральные болельщики, которые точно заполнят трибуны, когда приедет "Реал". Лондонский стадион собираются расширять, поэтому в ближайшие годы он может ворваться в топовые рейтинги европейских арен.