В топе – не Европа. Какие стадионы мира имеют наибольшую посещаемость и как здесь помогает Украина

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Дроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видеоДроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видеоРоссия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже используются для террора и чем опасен "Филин"Россия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже используются для террора и чем опасен "Филин"ВСУ отминусовали 1560 оккупантов и сбили вражеский самолет: данные ГенштабаВСУ отминусовали 1560 оккупантов и сбили вражеский самолет: данные ГенштабаДень выгодных предложений и важных сделок: Львы, будьте готовы к ситуациям из прошлого, а Близнецы к большим деньгам – гороскоп на 29 октябряДень выгодных предложений и важных сделок: Львы, будьте готовы к ситуациям из прошлого, а Близнецы к большим деньгам – гороскоп на 29 октябряЗаслуженная артистка Злата Огневич назвала 5 своих фаворитов среди новых украинских артистовЗаслуженная артистка Злата Огневич назвала 5 своих фаворитов среди новых украинских артистовОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовИллюстрация – пара обнимаетсяУкраинцы массово покупают недвижимость в курортном городе Европы: какие цены на жильеИх не дождались дома дети: в Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС. ФотоИх не дождались дома дети: в Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС. ФотоВ каком месте разрешена остановка? Тест для водителейВ каком месте разрешена остановка? Тест для водителейУченые научились передавать запахи через интернет: как работает новая технология ScentronicУченые научились передавать запахи через интернет: как работает новая технология Scentronic
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В топе – не Европа. Какие стадионы мира имеют наибольшую посещаемость и как здесь помогает Украина

Артём РоссинскийАртём Россинский
Time to read4 мин
9
В топе – не Европа. Какие стадионы мира имеют наибольшую посещаемость и как здесь помогает Украина
Десятки тысяч фанатов – визитная карточка этих стадионов

Украинский футбольный фанат во время большой войны скучает не только по качественным матчам. Больше всего нам не хватает переполненных трибун, которые, к сожалению, невозможно создать даже в условно безопасных областях Украины. Поэтому мы решили взглянуть – а как обстоят дела в мире? Какие стадионы самые популярные? И где посещаемость составляет 100%? Рассказывает OBOZ.UA.

Самая высокая посещаемость – преданность болельщиков

В первой десятке по посещаемости набралось 9 европейских команд. Но в этом списке не все даже медали получают! Например, в сезоне 26/27 в топ ворвался испанский "Бетис". В среднем на La Cartuja приходит 65 тысяч человек (90% занятых мест) – в последний раз что-то серьезное клуб выигрывал в 2022 году, Кубок Испании; ну и еще можно похвастаться серебром Лиги конференций 2 года назад. Или "Рома", у которой на Olimpico посещаемость составляет 94%. Римский клуб за последние 26 лет выиграл всего 6 трофеев, но сообщество не отворачивается от своей команды.

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
26,4 т.
Костюк сделала признание про русский язык, упомянув Ирину Фарион
26,4 т.
Костюк сделала признание про русский язык, упомянув Ирину Фарион
Максим ИншаковМаксим Иншаков
6,1 т.
"Это очень смешно". Мама Костюк штрафует детей за разговоры на русском языке
6,1 т.
"Это очень смешно". Мама Костюк штрафует детей за разговоры на русском языке
Максим ИншаковМаксим Иншаков
5,3 т.
Украинский футболист-чемпион, мобилизованный в ВСУ, дебютировал в чемпионате Болгарии
5,3 т.
Украинский футболист-чемпион, мобилизованный в ВСУ, дебютировал в чемпионате Болгарии
В топе – не Европа. Какие стадионы мира имеют наибольшую посещаемость и как здесь помогает Украина

"Бетис" и его стадион входят в топ-10 мирового рейтинга посещаемости. Источник: Real Betis

Традиционно другие клубы собирают много фанатов благодаря своим победным сериям. Это "Бавария" (99%), "Реал" (89%) и "Атлетико" (93%). Даже "Манчестер Юнайтед", несмотря на затяжной кризис без побед, все еще сохраняет любовь болельщиков: на каждый матч приходят 74 тысячи человек, это 99.73% от вместимости Old Trafford. Есть еще Giuseppe Meazza (или San Siro, как вам больше нравится), который делят между собой "Милан" и "Интер". У команд из итальянского города богатая история, и в последние годы они выиграли немало трофеев разного уровня, поэтому средняя посещаемость в 97% вполне закономерна.

Особое место в рейтинге занимает дортмундская "Боруссия". Несмотря на то, что многие сообщества готовят перформансы, это может быть разовой акцией. Тогда как "Желтая стена" считается едва ли не лучшим фанатским движением, именно благодаря ей Westfalenstadion стал настолько популярным. А вы знали, что южная трибуна – самая большая стоячая трибуна в европейском футболе? Поэтому 25 тысяч человек, которые там собираются, становятся единым организмом. Ультрас "Боруссии" регулярно создают огромные баннеры и устраивают шоу флагов, а наклон сектора в целых 37 градусов создает невероятную акустику, которая пугает любого соперника. Эту тенденцию подхватывает весь дортмундский стадион, и немецкий стадион почти лучший в мире. К лидеру вернемся чуть позже.

В топе – не Европа. Какие стадионы мира имеют наибольшую посещаемость и как здесь помогает Украина

Всемирно известная Желтая стена. Источник: Borussia Dortmund

В топ-50 есть и другие стадионы за пределами Европы

На нашем континенте немало богатых клубов, которые могут позволить себе построить большую арену и собрать крутую фан-базу. Но и за пределами Европы найдутся лидеры по любви болельщиков. В Бразилии это "Коринтианс", Neo Química Arena – 49 тысяч мест и 83% посещаемости, а также "Фламенго", где на Estádio Jornalista Mário Filho в среднем четверть мест свободна. В топ-50 больше всего арен из Мексики – "Атлас" (56 тысяч – 73%), "Америка" (81 тысяча – 46%) и "Монтеррей" (53 тысячи – 81%).

Есть даже представители Китая – клуб "Чэнду", хотя это выглядит странно, ведь футбол в Поднебесной не полюбили даже в 2010-х, когда там были мировые звезды. На местном Phoenix Hill 50 тысяч мест, средняя заполняемость – менее 81 процента. У команды "Иньбо" дела получше – на Dalian Suoyuwan, где есть 65 тысяч мест, занято 92%. Но вершину нашего списка занимает команда, о которой у нас знают не так много.

Абсолютный лидер – за пределами Европы

Mâs Monumental и местная команда "Ривер Плейт" в аргентинском Буэнос-Айресе возглавляют рейтинг. По данным Тransfermarkt, средняя посещаемость составляет 85 тысяч и 18 человек – это максимум. Рекорды начались после 2024 года, когда арена стала похожа на современный многофункциональный комплекс. Там убрали беговые дорожки и достроили нижние ярусы трибун, которые вплотную подходят к полю. Теперь это не только крупнейший стадион Южной Америки, но и место, где аншлаги не прекращаются. "Ривер Плейт" добился уникальной серии из более чем сотни аншлагов подряд, а каждый домашний матч становится магнитом для огромной фанатской базы.

В топе – не Европа. Какие стадионы мира имеют наибольшую посещаемость и как здесь помогает Украина

Источник: FC River Plate

На сегодняшний день это более 350 тысяч участников, у которых есть постоянные абонементы или которые пытаются выхватить редкие свободные билеты. Однако из-за клубной системы приоритетного бронирования почти все билеты раскупают за считаные часы, еще до открытия общей продажи. Буэнос-Айрес известен фантастической культурой, в которой футбол – не просто развлечение, а образ жизни, поэтому Mâs Monumental заслуженно занимает первое место в мировом рейтинге самых посещаемых стадионов планеты.

В топе – не Европа. Какие стадионы мира имеют наибольшую посещаемость и как здесь помогает Украина

Источник: FC River Plate

"Шахтер" помогает поддерживать английскую планку

К этой традиции присоединился и донецкий "Шахтер". Местный "Челси" на Stamford Bridge может принять 40 тысяч человек, а средняя посещаемость составляет 93%. Пока аристократы все еще пытаются зацепиться за зону еврокубков, у их болельщиков есть возможность посмотреть качественный футбол и услышать гимн Лиги чемпионов, потому что в 2026 году международные соревнования на эту арену не привозили. Например, на игру горняков с АЕКом пришли 21 тысяча зрителей. Матчи ЛЧ привлекают много фанатов – и это не только украинская диаспора, но и местные нейтральные болельщики, которые точно заполнят трибуны, когда приедет "Реал". Лондонский стадион собираются расширять, поэтому в ближайшие годы он может ворваться в топовые рейтинги европейских арен.

Похожие темы
ФутболЕврокубокЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийПремьер-лига УкраиныФК ШахтерФК ЧелсиФК Манчестер ЮнайтедРеал МадридФК БаварияБоруссия ДортмундФК БетисФК РомаАтлетико МадридФК МиланФК ИнтерФК КоринтиансУЕФАФИФА
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!